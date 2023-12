Финансовые новости: Кредитование в ноябре росло высокими темпами, есть признаки охлаждения в потребкредитовании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Ипотечный портфель увеличился на 2,8% в ноябре, что лишь немногим меньше октябрьского прироста в 2,9%, хотя общий объем выдачи кредитов снизился более заметно, на 6%. Такая динамика говорит о сокращении погашений ипотеки, в том числе досрочных.

Рост необеспеченного потребительского кредитования замедлился до +1,0% в ноябре после +1,1% в октябре, хотя обычно в конце года потребительская активность растет. В последующие месяцы можно ожидать еще более заметного торможения на фоне макропруденциальных мер. Темп роста корпоративного кредитования оставался высоким (в ноябре +2,0%, в октябре +2,3%), но был бы ниже (около 1,6%), если исключить крупные выдачи под финансирование покупки бизнеса. Средства граждан в банках существенно увеличились — на 2,1% по сравнению с 1,4% в октябре. Высокие ставки стимулируют рост сбережений и возврат наличных в банки. Корпоративные средства также повысились на значительные 2,6% после слабого притока в октябре (+0,2%), когда уплачивались квартальные налоги. Прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд рублей (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что близко к результату октября (256 млрд рублей). С начала года сектор заработал 3,2 трлн рублей. Более подробно читайте в информационно-аналитическом материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации в ноябре 2023 года». Фото на превью: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

MIL OSI