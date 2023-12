Участвуйте в крупнейшей молодежной научной конференции Сибири

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

5 декабря открылась регистрация на 62-ю Международную научную студенческую конференцию, которая будет проходить с 17 по 23 апреля 2024 года в Новосибирском государственном университете. Подать заявку на участие можно до 28 февраля.

МНСК — крупнейшая молодежная научная конференция Сибири с самой широкой тематикой, которая постоянно дополняется в соответствии с запросами современной науки. Так, появляются новые подсекции в традиционных направлениях, например, в «Физических науках» теперь есть секция «Физика сплошных сред», а в «Математике» — англоязычная подсекция «Problems and Prospects for the Development of the Scientific and Technological Space». Также добавляются новые востребованные направления исследований, такие как «Научный инжиниринг», «Климатическая политика, низкоуглеродная экономика и энергетика» и другие.

Конференция включает не только студенческие, но и школьные секции, поэтому у старшеклассников есть возможность познакомиться с НГУ, сделать первые шаги в науке и, в случае победы или занятия призового места в конкурсе докладов, получить дополнительные баллы при поступлении в НГУ и ряд других вузов нашей страны.

Мероприятие пройдет в очно-дистанционном формате. Благодаря такому сочетанию, в МНСК принимают участие молодые исследователи со всей России, в том числе и из самых отдаленных регионов и других стран. Так, в прошлом году для представления исследований в университет приехали студенты из Казахстана и Беларуси. Также на школьной секции по разным предметам выступили ученики из нескольких регионов.

Число участников с каждым годом увеличивается. В 2023 году в масштабном научном событии очно приняло участие более 2 500 молодых исследователей (для сравнения: в 2022 году участников было чуть больше 2 200).

МНСК — это отличная возможность представить результаты своих исследований, познакомиться и обменяться опытом с коллегами и известными российскими учёными в разных областях науки, а также получить обратную связь от ведущих экспертов НГУ и Академгородка, установить контакты с возможными коллегами в будущем. Участие в конференции позволяет расширить знания в своей научной области и познакомиться с приоритетными направлениями развития науки.

Для участия в МНСК необходимо заполнить электронную форму заявки и прикрепить тезисы доклада через информационную систему «Конференции НГУ». Регистрация участников на конференцию обязательна для всех!

https://conf.nsu.ru/issc_2023

Ждем ваши заявки и желаем всем удачи!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI