Студенты СПбГАСУ – победители Всероссийской студенческой олимпиады «Передовые технологии в энергосбережении»

Глеб Горев, Глафира Бачманова, Александр Епишкин, Егор Зверев и Георгий Ильинский

На заключительном этапе Всероссийской студенческой олимпиады «Передовые технологии в энергосбережении», проходившем с 12 по 15 декабря, команда СПбГАСУ заняла первое место в практической части.

Олимпиаду в дистанционном формате проводил Казанский государственный энергетический университет. СПбГАСУ представляли студенты четвёртого курса бакалавриата факультета инженерной экологии и городского хозяйства. По направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника» – Глафира Бачманова и Егор Зверев, по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника» – Георгий Ильинский и Глеб Горев. Руководитель команды – доцент кафедры строительной физики, электроэнергетики и электротехники Александр Епишкин.

Команда разработала кейс по повышению энергетической эффективности пятиэтажного дома серии 1-355 (1958–1966 годов постройки) для климатических условий своего региона. Дома этой серии распространены в Петербурге, а также встречаются в Череповце, Ульяновске, Волгограде, Москве.

Студенты определили перечень возможных инженерно-технических решений, выполнили технико-экономическое обоснование, определили риски проекта и меры их предотвращения, разработали предложения по поиску финансирования.

Среди предложений команды СПбГАСУ: замена ламп накаливания на более экономичные светодиодные лампы; использование автоматизированной системы коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ); установка индивидуальных газовых счётчиков и хотя бы самой простой системы сигнализации об утечке газа, а в идеале – газоанализатора; двухтрубная система отопления; изоляция трубопроводов подвального помещения для уменьшения теплопотерь; вентилируемый фасад для повышения энергоэффективности конструкции; установка метеорологической станции на крыше здания.

«Подключаем метеорологическую станцию к местной котельной (если таковая имеется), и с помощью автоматизации в дома будет поступать необходимое количество тепла, что существенно снизит излишки энергии на подогрев теплоносителя в переходный период», – объяснил Глеб Горев.

«В перспективе метеорологическая станция – это невероятно действенный метод, не требующий постоянного контроля. Для работы необходимо правильно настроить параметры системы и ПО, ну и предусмотреть переход на стабильную работу системы вследствие аварийного отключения станции», – полагает Георгий Ильинский.

«В прошлом и позапрошлом году команды СПбГАСУ завоёвывали в этом состязании вторые места. В этом году выступало 18 команд, в том числе из столичных и федеральных вузов, а студенты, составившие нашу команду, участвовали в подобной олимпиаде впервые. Тем не менее, их работа получилась самой объёмной и просто лучшей. То, что наша команда находится на подступах к вершине, я понял, когда проверял кейсы всех команд. И последующая защита прошла замечательно, команда показала максимум возможного», – сообщил Александр Епишкин.

