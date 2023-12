Собянин: Московский инновационный кластер объединил компании со всей страны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Московский инновационный кластер (МИК) стал крупнейшей российской платформой реализации инновационных проектов. Итоги пяти лет работы МИК подвел в своем блоге Сергей Собянин.

«Пять лет назад мы решили создать передовую инфраструктуру для развития инноваций, которая помогла бы устранить одну из главных проблем высокотехнологичного бизнеса — дефицит информации и сложности с поиском партнеров, что существенно затрудняет реализацию высокотехнологичных проектов. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал нашу идею и в ноябре 2018 года подписал соответствующий указ о создании Московского инновационного кластера. Так появилась цифровая экосистема i.moscow для взаимодействия всех, кто хочет создать новый продукт или услугу», — написал Мэр Москвы.

За пять лет на цифровой платформе зарегистрировались более 150 тысяч участников и партнеров. Они представляют 37 тысяч компаний — не только московских, но и почти со всей страны.

Здесь собраны все варианты размещения инновационных производств, среди которых более 50 технопарков, свыше 200 площадок пилотного тестирования (крупнейшая в мире сеть), особые экономические зоны и коворкинги. Платформа стала единым окном взаимодействия города, бизнеса и науки. С 2019 года развитие получило более восьми тысяч инновационных проектов, которые привлекли свыше 17,5 миллиарда рублей в виде частных инвестиций, грантов и субсидий. Наиболее востребованной программой господдержки стали гранты на приобретение оборудования для компаний из сферы науки, промышленности и информационных технологий.

Например, компании «Гордиз» — разработчику и производителю современных тест-систем в области молекулярной биологии и медицины — МИК помог получить компенсацию более трех миллионов рублей затрат на оборудование. Благодаря гранту компания смогла увеличить производственные мощности и реорганизовать их в соответствии с международными стандартами. Ее выручка выросла в 4,5 раза с 2019 года. Продукция предприятия востребована более чем в 200 лабораториях и исследовательских центрах в России, США, странах Европейского союза, Ближнего Востока и Африки.

Кластер поддержал компанию «Смарт Системз» — ведущего российского эксперта в области разработки и производства RFID-продукции. Ее используют для идентификации людей, животных и предметов, а также производства карт, брелоков и браслетов, таких как социальная карта москвича, Москвенок и ЕМИАС. Предприятию помогли расширить производственные линии по выпуску пластиковых карт и увеличить выручку в 1,5 раза.

Решения для города создает и компания «Цифровые дороги» — еще один получатель поддержки МИК. Она разрабатывает цифровые модели городских объектов, в том числе дорожно-транспортной инфраструктуры. Поддержка кластера помогла доработать мобильные лаборатории «Автодискавери», оцифровать семь тысяч километров московских дорог и полтора миллиона объектов.

Другое направление работы МИК — защита и поддержка интеллектуальной собственности, среди которой патенты, полезные модели и товарные знаки. По данным Росстата, участники инновационного кластера владеют каждым пятым нематериальным активом в столице. На счету участников МИК более 223 миллиардов рублей инвестиций в интеллектуальные права на изобретения.

Город дает возможность молодым компаниям привлечь средства для развития своих стартапов с помощью специальных программ. В их числе кредитование под залог интеллектуальной собственности и софинансирование патентования внутри страны и за рубежом.

Один из крупнейших патентообладателей в Московском инновационном кластере — АО «Профотек» — производитель и разработчик оптических цифровых трансформаторов тока. Они являются информационной основой для построения электросетевых объектов нового поколения — умных подстанций, необходимых для цифровой трансформации энергетической инфраструктуры. Оборудование предприятия эксплуатируют в девяти странах, а до конца 2025 года внедрят на 40 российских объектах энергетики.

На платформе i.moscow создали венчурный хаб, объединивший инструменты привлечения инвестиций в технологические проекты. За пять лет стартапы смогли аккумулировать восемь миллиардов рублей. При этом по итогам первых девяти месяцев 2022 года на долю частных инвесторов приходились четыре процента от общего объема инвестиций, то по итогам аналогичного периода 2023-го — уже 64 процента.

В декабре 2022 года на платформе появился сервис анализа привлекательности проектов — «Инвестиционная экспертиза». Он оценивает основные бизнес-метрики стартапа, его сильные и слабые стороны. Среди пользователей сервиса «Основа ТЭК» — разработчик и производитель сухих основ для приготовления напитков в кофейнях и вендинговых автоматах. В августе проект привлек 180 миллионов рублей от группы частных инвесторов.

Прошлым летом кластер открыл программу развития технологического предпринимательства «Академия стартапов». Один из ее участников — компания «Витабокс» — разработчик сервиса подбора витаминов на основе умного алгоритма, которым пользуются 250 тысяч человек. Алгоритм может подобрать более одного миллиарда комбинаций, учитывая пол, возраст человека и еще 50 биомаркеров. В этом году компании удалось привлечь 53 миллиона рублей.

«В нынешнем году МИК впервые вышел в офлайн, став оператором кластера “Ломоносов” — крупнейшей площадки для размещения инновационных компаний. На сегодня резидентами “Ломоносова” стали 60 компаний — разработчиков уникальных технологических решений», — отметил Сергей Собянин.

По его словам, проект i.moscow сегодня стал ключевым элементом инновационного развития экономики города.

