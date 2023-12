Собянин: В новогодние праздники в Москве пройдет около 200 крупных мероприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Около 200 крупных мероприятий организуют в столице к Новому году и Рождеству. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По традиции основными их площадками станут парки, музеи, библиотеки, культурные центры и другие городские учреждения.

Фестиваль «Путешествие в Рождество»

С 15 декабря 2023 года по 8 января 2024 года в городе проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». В его программу входит около четырех тысяч творческих, кулинарных и научных мастер-классов, более 20 дискотек на льду, свыше 1,5 тысячи новогодних утренников с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также спектакли, викторины и многое другое.

«На большинстве площадок ежегодного фестиваля “Путешествие в Рождество” можно присоединиться к акции “Москва помогает” по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Военнослужащим можно передать термобелье, носки, варежки, перчатки, стельки, средства гигиены. Для детей с новых территорий собирают кондитерские изделия, книги, мягкие игрушки и настольные игры.

Желающие смогут подписать поздравительные открытки для военнослужащих с изображением известных и популярных видов Москвы — спорткомплекса «Лужники», Кремля и Красной площади, Государственного академического Большого театра, ГУМа, Парка Горького.

В прошлом году на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» для участников СВО и жителей новых регионов собрали и отправили свыше 156 тысяч подарков и более 12 тысяч поздравлений.

Новый год в городских парках

Встречать новый, 2024 год горожане смогут в 21 парке Москвы, в числе которых Парк Горького, парки «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», «Кузьминки», Бабушкинский, Гончаровский, Измайловский, Лианозовский, Перовский, Таганский, «Митино», «Ходынское поле», «Фили», «Ангарские пруды», «Дубки», 50-летия Октября, сад «Эрмитаж», сад имени Баумана, усадьба Воронцово, а также парк имени Юрия Лужкова.

Для гостей готовят анимационные и концертные программы на катках и сценах парков — выступления известных артистов и фигуристов, световые шоу, театрализованные постановки, а также трансляцию новогодних обращений Президента России и Мэра Москвы.

Празднование начнется в 21:00 31 декабря 2023 года и продлится до 03:00 1 января 2024 года.

Детские елки

В эти праздники на главную кремлевскую елку приглашены 30 тысяч детей. А в Гостином Дворе по традиции состоится новогодняя елка Мэра. С 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года запланировано 37 представлений, которые посетят более 55 тысяч человек (включая взрослых сопровождающих), в том числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями из интернатов, отличники в учебе, лауреаты городских олимпиад и конкурсов, победители спортивных соревнований, жители новых субъектов Российской Федерации.

Благотворительные акции

С 1 декабря в Москве проходит традиционная акция «Исполни желание» — жители города могут осуществить заветные мечты детей с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, написавших письма Деду Морозу о том, что они мечтают найти под новогодней елкой.

Кроме того, в декабре в детских больницах и их филиалах (по 22 адресам) пройдет уже ставшая традиционной акция «Добрая елка Мэра Москвы». Для пациентов больниц организуют театрализованные представления, анимационные программы, игры и мастер-классы.

Новогодние каникулы в учреждениях культуры

В предстоящие каникулы около тысячи праздничных мероприятий пройдет в московских культурных центрах, кинотеатрах, библиотеках, театрах, концертных залах и музеях.

«В музеях будет порядка 50 новогодних мероприятий, в том числе “Пушкинская елка” в Государственном музее А.С. Пушкина, интерактивная семейная программа по сказке “Теплый хлеб” в Музее Паустовского, выставка “В ожидании чуда” в музее-заповеднике “Коломенское” и другие», — добавил Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В библиотеках и культурных центрах состоится 660 новогодних мероприятий — спектакли, интерактивные встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, творческие мастер-классы. Например, в научно-познавательном центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье» на мастер-классах для детей научат делать духи с ароматом мандаринов и сказочные фотографии в технике цианотипии.

С 1 по 8 января 2024 года на сценах столичных театров покажут около 40 спектаклей на тему зимы, новогодних и рождественских праздников. В их числе — «Снежное чудо» в Московском еврейском театре «Шалом», «Щелкунчик» в Московском театре на Таганке, «Снежная королева» в «Ведогонь-театре» и Московском детском театре марионеток, «Двенадцать месяцев» в Театре Терезы Дуровой, «Новогодний лабиринт времени» в Детском театре эстрады, «Царь Холод, или Волшебный гребень» и «Морозко» в Новом драматическом театре, «Сказки Андерсена» в Московском театре иллюзии и другие.

Праздничное оформление города

Праздничную атмосферу этой зимой в центре и жилых районах Москвы создают более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше одной тысячи искусственных новогодних елей. Абсолютное большинство конструкций используют повторно и по окончании сезона отправляют на хранение до следующей зимы.

Тем не менее благодаря ротации декоративных конструкций некоторые общественные пространства получили новый облик. Так, перед Государственным академическим Большим театром вместо традиционного гигантского елочного шара установили рождественские ели в окружении небольших деревьев и ажурных арок. Вход в Парк Горького украшает 30-метровая ель с мультимедийным шатром, у которого может меняться цвет подсветки.

Однако некоторые украшения возвращаются на свои места из года в год. Один из главных фаворитов новогодней Москвы — объемно-декоративная конструкция «Полярные медведи», которая вновь заняла свое место на проспекте Мира. За несколько лет она стала символом района Ростокино.

На Тверскую улицу вернулись декоративные арки, напоминающие фасады столичных театров. Самая большая арка (высотой 20 метров и длиной 62 метра), которая символизирует театр «Эрмитаж», установлена на Тверской площади. Две симметричные арки в Газетном и Камергерском переулках напоминают расположенный поблизости Московский Художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова. Светящиеся арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере символизируют Российский государственный академический молодежный театр, а арка на Манежной площади — Малый театр. После технической модернизации некоторые из них получили дополнительные возможности — программирование световой и цветовой динамики, диммирование (регулировка интенсивности освещения).

Гигантский новогодний шар по традиции установили на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Его высота достигает 20 метров, а диаметр — 17 метров. Внутри шара проецируется световое шоу.

Одни из самых популярных у горожан новогодних инсталляций и лучших мест для праздничных фотосессий — это световые тоннели. Как и в прошлые годы, самые крупные и протяженные из них установили на Бульварном кольце. На Гоголевском бульваре тоннель длиной 50 метров оформлен в серебряном и золотом цветах. Ему немного уступает в длине тоннель на Никитском бульваре, который называют хрустальным за изящную конструкцию из лепестков и розовую подсветку. Мультимедийный тоннель на Тверском бульваре в этом году получил полноцветную подсветку и систему управления светоцветовыми сценариями. Это значит, что на всем его протяжении (100 метров) будут проигрывать новогодние световые шоу.

Световые тоннели появились не только в Центральном, но и в других административных округах. Например, на северо-востоке — в Гончаровском и Лианозовском парках, на востоке — в парке «Сокольники», на северо-западе — в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» и ландшафтном парке «Митино». На юге на территории парка «Кузьминки» установили тоннель-скань с ажурным светящимся узором, а в музее-заповеднике «Коломенское» — тоннель «Карнавал».

В парке «Зарядье» изменилась подсветка перил парящего моста — на смену мерцающим гирляндам пришли четкие ломаные линии. Для опор освещения разработали световые консоли в виде спиралей, напоминающие новогодний серпантин.

Зимний отдых

Для любителей активного отдыха этой зимой работает более четырех тысяч объектов инфраструктуры, в том числе 1387 катков с естественным и искусственным льдом, 396 лыжных трасс, 336 ледяных горок и снежных городков, 1909 универсальных площадок для зимнего отдыха, 47 лыжных баз, горнолыжных склонов, мест для катания на санях, тюбингах, собачьих упряжках, снегоходах и сноубордах.

