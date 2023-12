Сергей Назаров: более 90% туристов готовы повторно вернуться на Северный Кавказ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Имидж Северного Кавказа за последнее время сильно изменился – и это главный результат совместной работы Правительства субъектов и института развития Кавказ. РФ. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров на пресс-конференции в ТАСС.

«Проведенные социологические исследования партнерами ТАСС показали, что более 90% всех, кто посетил Кавказ – готовы повторно вернуться на курорты, а полученный анализ по оценке климата в регионе продемонстрировал повышение лояльности со стороны жителей из других регионов России к СКФО. И статистика это подтверждает – 5,5 млн туристов посетило Кавказ за 11 месяцев этого года, что на 2 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это хорошая перспектива, но и достаточно серьезный вызов для того, чтобы обеспечить туристов качественной инфраструктурой», – отметил Сергей Назаров.

По словам замминистра, динамика развития Северного Кавказа выше, чем в целом по стране. «У региона большой потенциал, который открывается благодаря усилиям со стороны государства, Правительства, потому что вкладываются большие деньги в развитие инфраструктуры в том числе в рамках госпрограммы по развитию СКФО», – прокомментировал Сергей Назаров.

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2023 года вырос на 17,2% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе за счет роста частных инвестиций и составил 558,5 млрд рублей. Реальные денежные доходы в 3 квартале 2023 года возросли на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года.

«Реализация прорывных проектов в СКФО позволит создать более 90 тысяч рабочих мест. Крупные проекты взяли под патронаж, сопровождение и обеспечиваем их реализацию. Суммарно планируется освоение порядка 1,7 трлн руб. На сегодняшний день уже 16 проектов из этого перечня введены в эксплуатацию. Освоено порядка 220 млрд руб. внебюджетных инвестиций. Это хорошая динамика, которая позволяет нам формировать новый ресурс для занятости и укрепления экономического потенциала этих субъектов. Уровень безработицы в регионах Северного Кавказа находится на историческом минимуме – снизился на 1,5% по сравнению с прошлым годом», – подчеркнул замминистра.

В числе положительных итогов развития Северного Кавказа Сергей Назаров отметил повышение интереса к региону со стороны банковского сектора. В числе приоритетных направлений обозначил развитие транспортной инфраструктуры региона.

«До конца текущего года завершится реконструкция автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» на российско-азербайджанской границе. После реконструкции проектная пропускная способность автотранспортных средств составит 1,4 тысяч в сутки. В этом году завершена реконструкция пограничного перехода «Верхний Ларс», что позволило увеличить пропускную способность более чем в три раза. Для развития транспортного коридора Север – Юг приняты решения по строительству объезда таких городов, как Дербент, Махачкала, Хасавюрт», – сообщил замминистра.

Рассматривается вопрос по строительству аэропорта в Карачаево-Черкесской Республике. «По поручению Правительства РФ на сегодняшний день фактически отработали финансовую модель и схему реализации аэропорта в Карачаево-Черкесии, который обеспечит максимально удобный трансфер до крупных курортов «Архыз» и «Домбай», а также откроет новые логистические возможности для региона», – прокомментировал Сергей Назаров.

Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов сообщил о повышенном интересе со стороны крупных инвесторов, в том числе федерального уровня, готовых участвовать в развитии Северного Кавказа.

«Растет спрос среди инвесторов на те площадки, которые мы активно развиваем – это особые экономические зоны. В их числе пять горнолыжных курортов и первый прибрежный кластер на Каспии. Видим потенциал в реализации проектов на территории Кавказских Минеральных Вод», – прокомментировал Андрей Юмшанов.

Генеральный директор группы компаний «Мантера» Вадим Трукшин рассказал о значительном увеличении турпотока на курорт «Архыз», где только за летний сезон прирост к 2022 году составил 64%.

