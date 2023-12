Разработки московских инноваторов протестируют в регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва подписала соглашения о расширении городской программы пилотирования инноваций с четырьмя регионами России. Столичные разработки протестируют в Ямало-Ненецком автономном округе, Краснодарском крае, Ярославской и Кировской областях. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Для испытаний отобрали восемь перспективных решений, которые после успешного тестирования планируют внедрить в организациях-заказчиках.

Программа пилотирования инноваций работает в столице с 2019 года. Ее участники могут не только проверить эффективность своих технологий в реальных условиях, но и получить обратную связь от пользователей и экспертов.

«За четыре года к проекту присоединилось 240 городских и коммерческих площадок. Тестирование прошли 367 разработок, 145 из них — с января, еще 80 — в процессе. Каждый четвертый продукт по итогам испытаний внедряется в учреждениях и на предприятиях Москвы. Общая сумма заключенных инноваторами контрактов превышает миллиард рублей», — рассказала Наталья Сергунина.

Первой региональной площадкой в рамках программы стал Ярославский государственный университет. Например, в учреждении протестируют интернет-платформу для групповых занятий. С ее помощью можно проводить как учебные семинары, так и индивидуальные беседы. Пользователям доступно виртуальное пространство с видеосвязью, набором инструментов для взаимодействия и онлайн-доской.

В вузе также испытают систему контроля микроклимата в помещениях. Она анализирует окружающую среду, в том числе измеряет температуру, влажность и другие показатели, и автоматически управляет кондиционерами, приборами для очистки воздуха и прочими устройствами.

Оба продукта успешно прошли испытания в московских вузах.

В Сочи протестируют систему звуковых оповещений «Говорящий город». Мобильное приложение поможет слабовидящим людям перемещаться по улицам города, музеям и паркам. Ямало-Ненецкий автономный округ заинтересован в медицинских разработках.

В следующем году Москва планирует продолжить работу по масштабированию программы в других регионах России.

