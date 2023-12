При поддержке «Башнефти» открылся новый ледовый дворец

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В городе Октябрьский состоялось открытие нового современного ледового дворца. Спортивный объект был построен при поддержке «Башнефти» в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Общая площадь ледового дворца составляет 6500 м2. Трибуны с мягкими креслами рассчитаны на 800 зрителей. Комплекс обеспечен всем необходимым спортивным оборудованием – от тренажеров для тренировок хоккеистов и фигуристов, до специальной машины для выравнивания льда.

Оснащение современного спортивного сооружения позволит круглогодично проводить соревнования регионального и федерального уровня по зимним видам спорта.

В торжественной церемонии открытия ледового дворца приняли участие заместитель министра спорта России Одес Байсултанов и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

– Для меня большая честь сегодня от имени Федерации поздравить всех с большим праздником. Это праздник хоккея! Сегодня это 701-й хоккейный стадион, который действует в нашей стране. Вы знаете, что Россия – это спортивная держава. И мы в нашей стране проводим очень много соревнований, олимпийских игр, чемпионатов мира по разным видам спорта, универсиады. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы привлечь как можно больше молодежи на спортивные площадки. Чтобы здоровый образ жизни стал частью культуры каждого человека. Чтобы через спорт мы воспитывали патриотов своей страны в любви к своей родине, – отметил Владислав Третьяк.

Помимо профессиональных спортсменов во дворце могут заниматься спортом жители Октябрьского и ближайших населенных пунктов, где проживают более 120 тыс. человек. В спорткомплексе будут работать секции по хоккею и фигурному катанию, также планируется проведение массовых катаний на коньках. В здании предусмотрены раздевалки, душевые, тренерские комнаты, хореографический и конференц-залы, тренажерный зал, помещения для проката коньков и хранения инвентаря, а также медицинский кабинет и буфет. Созданы условия для комфортного передвижения маломобильных граждан: установлены пандусы и специальный лифт. Энергоснабжение комплекса включает собственные трансформаторную подстанцию и котельную.

Поддержка массового, детского и юношеского спорта – одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ. На средства Компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, арены, многофункциональные спортивные площадки. При поддержке «Роснефти» в регионах России открыты десятки современных крупных спортивных сооружений. Компания поддерживает проекты развития и популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

Благодаря помощи «Башнефти» с 2017 года открыто более 30 спортивных объектов в 16 районах Башкортостана. Среди них – ледовый дворец в Кумертау, скейтпарк мирового уровня в Дюртюлях и стадион «Спартак» в Туймазах – крупнейший спортивный объект на западе республики. В Благовещенском районе открыты шесть тренировочных площадок. Они разместились в спортивном центре «Уфимский сокол», ранее возведенного при поддержке «Башнефти». В спорткомплексе тренируются 3000 детей по 62 видам спорта. В селе Булгаково Уфимского района республики возвели современный физкультурно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» – это единственный подобный спорткомплекс в селе, где проживают более 6000 человек. Также в районах и городах республики при поддержке «Башнефти» появились 10 многофункциональных спортивно-оздоровительных комплексов.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

21 декабря 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI