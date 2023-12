Приходите на патриотический спектакль с участием звёзд

Source: MIL-OSI Russian Language News

Приглашаем посетить музыкальный патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь», который состоится 24 декабря в 19:00 в 75 павильоне ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия». Проект реализует Арт-кластер «Таврида».

В главных ролях выступают резиденты Арт-кластера. Хедлайнеры спектакля: SHAMAN, Ирина Дубцова и Дмитрий Колдун.

Спектакль рассказывает о сильных российских женщинах, которые вместе с соотечественниками трудятся в зоне СВО. Сюжет основан на историях реальных людей и состоит из четырех новелл.

Первая история повествует о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий. Вторая – о военном хирурге. Третья часть спектакля рассказывает о девушке, которая работает военным корреспондентом в зоне СВО. Четвертая новелла каждый месяц рассказывает новую историю в зависимости от времени года. Название декабрьской новеллы — «Поддержка». Зритель «окажется» в новогоднюю ночь в зоне Специальной военной операции и ощутит силу поддержки соотечественников, находящихся рядом.

Вход бесплатный по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 16+.

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей для молодых деятелей культуры, искусства и творческих индустрий, которая объединяет образовательные заезды, фестиваль, федеральную сеть арт-резиденций, Академию творческих индустрий «Меганом» и другие проекты.

