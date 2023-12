Приглашаем к участию в первенстве ГУУ по самбо

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 декабря состоится первенство Государственного университета управления по самбо.

В 9:00 в медкабинете спорткомплекса ГУУ пройдет взвешивание претендентов, после которого спортсменов разделят на следующие весовые категории:

Мужчины (53, 58,64,71,79,88,98,98+);

Женщины (50, 54,59,65,72,80,80+).

Сами соревнования начнутся в 11:00 на 2 этаже бассейна ГУУ.

К участию приглашаются все студенты университета независимо от курса.

Необходима предварительная регистрация по ссылке: https://guu.ru/sambo_competition/

