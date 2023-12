Представлена программа Олимпиады Евразийского сетевого университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

20 декабря 2023 года на площадке Государственного университета управления состоялось очередное заседание рабочей группы Евразийского сетевого университета в смешанном формате.

Модератором выступил руководитель Секретариата ЕСУ, проректор ГУУ Дмитрий Брюханов. В заседании в очном формате принимали участие начальник Управления международного сотрудничества ГУУ Игорь Поляченко, директор Центра евразийского сотрудничества УМС ГУУ Динара Садиева, начальник отдела по реализации международных проектов УМС ГУУ Инесса Богатырева, заместитель директора Института отраслевого менеджмента ГУУ Артем Геокчакян.

Дистанционное участие приняли главный специалист-эксперт отдела Департамента международного сотрудничества Минобрнауки России Никита Просин, консультант отдела сотрудничества при проведении согласованной макроэкономической политики Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Татьяна Цареградская, проректор по науке Армянского государственного экономического университета Татул Мкртчян, проректор по международному сотрудничеству и связям Кыргызского экономического университета им. М.Рыскулбекова им. М.Рыскулбекова Тамара Джолдошева, советник ректора по международному сотрудничеству Белгородского государственного технологического университета имени В.Г. Шухова Татьяна Балабанова, проректор по учебно-методической работе Университета при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС Елена Ланина.

Первыми пунктами рассматривались вопросы о проведении Координационного совета ЕСУ и о вступлении новых членов в научно-образовательный консорциум «Евразийский сетевой университет». Докладчиком по вопросу вступления в консорциум ЕСУ выступил Дмитрий Брюханов. Предварительно заседание Координационного совета ЕСУ назначено на 25 января 2024 года на площадке Университета при межпарламентской ассамблее ЕврАзЭС.

Далее, заместитель проректора Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Константин Кемаев представил доклад о проведении Евразийской олимпиады — Международной студенческой олимпиады Евразийского сетевого университета. ННГУ является организатором Евразийской олимпиады, соорганизаторы: российские вузы-участники ЕСУ, объявившие прием в магистратуру в ГИС ОРФИ. Олимпиада проводится в форме личного первенства по пяти профилям: «Экономика и управление», «Международные отношения и гуманитарные науки», «Креативные индустрии», «Информационные и компьютерные науки», «Психология и педагогика», «Биология, химия, науки о материалах и когнитивные науки». Определен график проведения как организационно-информационных мероприятий, так и основных этапов Олимпиады ЕСУ. Объявление итогов олимпиады, оформление e-сертификатов призеров и победителей запланировано на 20 марта 2024 года.

Начальник группы координации международных проектов Управления международного сотрудничества Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карцева презентовала Дорожную карту разработки Сетевых образовательных программ (программ двух дипломов) как драйвера интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе.

Заместитель директора Института отраслевого менеджмента ГУУ Артем Геокчакян коротко доложил о программах дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе Государственного университета управления, в частности о совместной с Евразийской экономической комиссией программе повышения квалификации «Стратегическое планирование и макроэкономическое прогнозирование теоретические основы и практики ЕАЭС». Слушателями данной программы являются представители из Кыргызской Республики, Республики Казахстан, Республики Беларусь.

В конце заседания руководитель Секретариата ЕСУ, проректор ГУУ Дмитрий Брюханов поблагодарил участников рабочей группы за плодотворную работу, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал совместных успехов и новых достижений в деятельности консорциума ЕСУ.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI