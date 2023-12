Подвиг разведчика: в Политехе почтили память Виктора Лягина

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

20 декабря, в День работника органов безопасности Российской Федерации, в Политехническом университете состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске разведчику, Герою Советского Союза Виктору Лягину.

Среди выпускников Политеха есть люди, выбравшие работу в органах безопасности. Это разведчик, Герой Советского Союза Виктор Лягин, один из основателей советской разведки и контрразведки Артур Артузов, руководитель Управления нелегальной разведки КГБ при Совете министров СССР генерал-майор Алексей Крохин . Эти люди для многих поколений политехников стали символом героизма и мужества. В День работника органов безопасности политехники возлагают цветы к мемориальным доскам на втором этаже первого учебного корпуса Политеха.

Директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов рассказал собравшимся о некоторых событиях из жизни Виктора Лягина. Он окончил ЛПИ в 1934 году, получил специальность инженера-механика. Несколько лет работал на Ленинградском станкостроительном заводе. В 1938 году его жизнь кардинально изменилась: Виктор Александрович стал работать в Управлении НКВД по Ленинградской области. С 1939 по 1941 год он был в служебной командировке в США. Во время Великой Отечественной войны Лягин возглавлял в Николаеве разведывательно-диверсионную группу. Подпольщики под его руководством провели ряд крупных диверсий: уничтожили аэродром, нефтебазу, склады, оборудование заводов. В марте 1943 года Лягин попал в плен к фашистам, на допросах не выдал участников группы и ценную информацию. 17 июля 1943 года его расстреляли. За образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство 5 ноября 1944 года Виктору Лягину присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

Мы обладаем информацией о 13 политехниках, работавших во внешней разведке. Уверены, что с каждым годом их количество будет увеличиваться, и постепенно мы обнародуем ранее неизвестные факты из их биографий , — поделился Валерий Юрьевич.

Ветеранов с профессиональным праздников поздравил проректор по безопасности СПбПУ Алексей Соколов. Также на мероприятии выступил внук Героя Советского Союза Алексей Есипов, который поблагодарил Политехнический университет за достойное образование и сохранение памяти о Викторе Александровиче.

Чтобы как можно больше политехников помнили о наших разведчиках, сотрудники Музея истории СПбПУ раздавали всем желающим книги о подвиге Лягина.

