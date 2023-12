«Подвешенный мандарин»: москвичей приглашают принять участие в новогодней благотворительной акции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице началась ежегодная акция «Подвешенный мандарин». Гости московских ярмарок могут купить подопечным благотворительных фондов, пожилым и одиноким людям, а также малообеспеченным семьям мандарины в подарок.

Суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso — «подвешенного» или предоплаченного кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить.

В этом году в акции примет участие фонд «Дом с маяком», который помогает тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет. Порадовать подопечных фонда и подарить им новогоднее настроение могут все желающие.

Акция продлится по 31 декабря. Приобрести мандарины можно на площадках 26 межрегиональных ярмарок. На прилавках вывешивают специальные плакаты.

В прошлом году во время акции «Подвешенный мандарин» москвичи собрали несколько тонн фруктов.

Адреса площадок, участвующих в акции:

— Семеновская площадь, владение 4 (ВАО);

— улица Большая Черкизовская, владение 125 (ВАО);

— Волгоградский проспект, дом 119 (ЮВАО);

— улица Юных Ленинцев, дом 52 (ЮВАО);

— улица Саранская, владение 7 (ЮВАО);

— улица Домодедовская, владение 12 (ЮАО);

— Булатниковский проезд, владение 14 (ЮАО);

— станция метро «Алма-Атинская», возле дома 22, корпуса 1 на улице Ключевой (ЮАО);

— улица Липецкая (дублер), возле дома 48 (ЮАО);

— улица Михневская, владение 9/1 (ЮАО);

— улица Милашенкова, владение 14 (СВАО);

— улица Полярная, владение 10 (СВАО);

— проезд Серебрякова, владение 14, строение 23 (СВАО);

— улица Матвеевская, владение 2 (ЗАО);

— улица Чоботовская, владение 1 (ЗАО);

— улица Богданова, владение 50 (ЗАО);

— Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4 (ЗАО);

— проезд Березовой Рощи, владение 2 (САО);

— улица Академика Лисицына, владение 13 (САО);

— улица Старокачаловская, владение 5 а (ЮЗАО);

— улица Профсоюзная, владение 41 (ЮЗАО);

— улица Южнобутовская, владение 50, корпус 4 (ЮЗАО);

— улица Саляма Адиля, владение 4 (СЗАО);

— улица Митинская, владение 56 (СЗАО);

— улица Таллинская, владение 7 (СЗАО);

— улица Авиационная, владение 24 (СЗАО).

