Пешеходные маршруты, велопарковки и скамейки: территорию возле станции метро «Свиблово» благоустроили

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по благоустройству территории возле станции метро «Свиблово». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности станции метро “Свиблово”, в рамках проекта сделали удобные подходы и подъезды, привели в порядок пространство перед Владимирской церковью-часовней. Работы проведены на участках улиц Кольской, Радужной, Амундсена и Снежной, в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанова», — рассказал заммэра.

Воздушные линии электропередачи убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью почти 1,8 километра. Дополнительно проложили более 30 метров системы водостока.

В рамках работ обновили покрытие тротуаров и проезжей части, теперь общая площадь пешеходной зоны превышает 26 тысяч квадратных метров. Также специалисты заменили девять остановочных павильонов и установили еще один, а на улице Снежной сделали парковку.

Петр Бирюков добавил, что теперь территорию возле станции метро освещают более 200 фонарей и свыше 40 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками. Специалисты установили пять новых светофоров, разбили около 37,9 тысячи квадратных метров газона.

В сквере между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом на месте народных троп уложили экологичное покрытие, организовав удобные маршруты. Также здесь сделали две велопарковки и установили скамейки для комфортного отдыха.

