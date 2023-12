Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 1 ноября вновь открытый после технического обслуживания павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили около 52 тысяч человек. Среди них были гости более чем из 20 стран, в том числе из Китая, Монголии, Сирии, Ливана, Турции, Казахстана и Беларуси. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Уникальный арт-объект остается популярным местом у студентов и школьников. Они регулярно приходят посмотреть на уменьшенную копию Москвы и поближе познакомиться с историей города и его достопримечательностями.

«За полтора месяца 4 535 школьников и студентов из 161 образовательного учреждения столицы и Московской области посетили павильон с экскурсионной программой», — отметил Сергей Левкин.

Павильон обновили к открытию Международной выставки-форума «Россия», сообщил ранее Сергей Собянин. Здесь появился VR-аттракцион «Полет над макетом Москвы» и сделали новые аудиогиды — послушать получасовую экскурсию можно на русском, китайском, арабском, английском, немецком и французском языках. В ноябре павильон посетил двухмиллионный гость.

Павильон «Макет Москвы» работает с 10:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение и все услуги бесплатны для гостей. Ознакомиться с подробной информацией о работе павильона, посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на сайте и в одноименном мобильном приложении.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI