Объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей — Собянин

Вырос объем инвестиций в экономику Москвы — только за девять месяцев 2023 года он составил почти четыре триллиона рублей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это больше на 6,6 процента. В производство машин и оборудования направлено 42,7 процента вложений. 27,2 процента — в строительство нежилых зданий, сооружений и благоустройство земель. В создание объектов интеллектуальной собственности ушло 14,4 процента. На возведение жилых домов и помещений — 13,6 процента», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Чтобы поддерживать благоприятный инвестиционный климат, город постоянно создает привлекательные условия для бизнеса, разрабатывает меры системной и антикризисной помощи. С марта прошлого года в столице действует ряд новых преференций для предпринимателей, среди которых льготная аренда земли и кредиты. Подробнее об этом можно узнать на инвестиционном портале Москвы.

