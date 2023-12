На фестивале «Путешествие в Рождество» покажут ледовые шоу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 22 декабря по 8 января на трех площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» покажут более 120 ледовых шоу. Об этом рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Программу подготовили знаменитые фигуристы и чемпионы Олимпийских игр. Зрители увидят лучшие ледовые шоу, представленные в рамках фестивалей прошлых лет, и премьеры. Они будут проходить ежедневно с 15:30 до 20:00», — отметила Наталья Сергунина.

Представления покажут на катке в центре столицы — на площади Революции, а также на площадках фестиваля в районах Теплый Стан (улица Теплый Стан, владение 1 б) и Марьино (улица Перерва, владение 52). Расписание можно посмотреть на официальном сайте «Московских сезонов».

В афише — «Щелкунчик», «Белоснежка», «Золушка», «Царевна-лягушка» и «Золотой ключик». Среди авторов и постановщиков шоу — олимпийская чемпионка Татьяна Навка и многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев.

Для удобства зрителей установлены трибуны. На площади Революции они рассчитаны на 800 человек, а на двух других площадках — на 400. Билеты на спектакли можно приобрести на месте в день представления в пунктах проката коньков.

Для всех желающих на 15 катках фестиваля «Путешествие в Рождество» проводятся мастер-классы по фигурному катанию. Они проходят по воскресеньям, для участия необходима предварительная регистрация. С 12:00 до 13:00 ждут детей от 10 до 14 лет, с 13:15 до 14:15 — подростков с родителями, а с 14:30 до 15:30 на площадки приглашают уже взрослых.

В рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» также предусмотрена программа хоккейных тренировок. Их можно посетить по понедельникам, средам и субботам на площадке в Коптеве (Коптевский бульвар, владение 18 а). По выходным тут запланированы любительские хоккейные соревнования.

Кроме того, на 10 катках фестиваля организуют новогодние дискотеки.

