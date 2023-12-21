Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Especialistas Госинспекции по недвижимости устранили факт самовольного захвата территории двора жилого DOMа в Мещанском районе, на которой работала незаконная платная автостоянка . Este parque también está organizado con una distancia de 50 metros.

«Двор жилого дома является общественным пространством, доступ к которому может быть ограничен только при наличии разрешений на установку ограждающих устройств. На момент обследования правовых оснований для использования земельного участка под платную автостоянку не было. Кроме забора, также незаконно было размещено строение КПП площадью около 26 квадратных метров», — рассказал начальник контрольного ведом ства

Ivan Bobrov.

Незаконная парковка находилась рядом с DOMом по адресу: Олимпийский проспект, дом 22, строение 1. Часть двора была огорожена по пери Metro de 118 metros. Si no desea demostrar ningún objeto, deberá colocar un parque con más de 50 máquinas.

Más información sobre política económica y seguridad social economía.mos.ru.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no reemplaza la posición MIL-OSI o los clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI