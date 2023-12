Началась регистрация работ на IV «Финатлон форум»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 20 января 2024 года началась регистрация и подача конкурсных работ для участия в IV «Финатлон форуме», финал которого — Международная научно-практическая конференция молодых специалистов состоится 16 апреля 2024 года в Москве.

Конференция является финалом Конкурса научных работ студентов, аспирантов, молодых преподавателей и профессионалов в возрасте до 35 лет. В конференции наряду с вышедшими в финал конкурса молодыми учеными принимают участие ведущие ученые и эксперты-практики.

В конкурсе участвуют работы, подготовленные в рамках тематических секций, информация о которых размещена на сайте «Финатлон форума». Регистрация и прием научных работ для участия в конкурсе проводится с 20 января 2024 года по 5 марта 2024 года. С Положением о проведении Конкурса, регламентом, критериями оценки научных работ, требованиями к научным работам и их оформлению можно ознакомиться на сайте finatlonforum.ru.

Призерам Конкурса предоставляется возможность разместить свои работы в электронном сборнике публикуемым по итогам «Финатлон форума» с регистрацией в РИНЦ. Победители Конкурса получат право опубликовать свои работы в спецвыпуске академического журнала «Мир перемен».

Организаторами форума являются ОООП «Финпотребсоюз», Национальный благотворительный фонд устойчивого развития и финансовой грамотности «Финатлон фонд» и Московский политехнический университет. «Финатлон форум» поддерживают Банк России, Минобрнауки РФ, Минэкономразвития РФ, Минтранс РФ.

В третьем «Финатлон форуме», финал которого прошел в ноябре 2023 года, приняло участие более 350 научных работ из 96 вузов. Наибольшее количество победителей конкурса – работы, представленные ГУУ, Мосполитехом, РУТ/МИИТ, РУДН, Финансовым университетом, СПБГУ, РАНХиГС, СПБГЭУ, УГНТУ, ВШЭ.

