Миссия МВФ завершила рабочий визит в Узбекистан

Source: IMF – News in Russian

21 декабря 2023 г.

Пресс-релизы по итогам визита содержат заявления сотрудников МВФ, в которых излагаются предварительные выводы после посещения страны. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ. Обсуждение результатов настоящей миссии Исполнительным советом МВФ не предусматривается.

Экономика Узбекистана сохранила устойчивость к недавним глобальным вызовам и продолжает расти быстрыми темпами. Прогнозы остаются позитивными, но риски сохраняются.

Обеспечение макрофинансовой стабильности и продолжение реализации структурных реформ необходимы для поддержания устойчивого роста и защиты от возможных внешних шоков.

Ташкент: В период с 11 по 19 декабря 2023 года миссия МВФ под руководством г-на Яссера Абдиха провела встречи с официальными органами Узбекистана и обсудила текущую экономическую ситуацию, перспективы развития экономики и приоритеты экономической политики. В конце визита г-н Абдих сделал следующее заявление:

«Экономика Узбекистана продемонстрировала исключительную устойчивость к возникшим в последнее время глобальным вызовам. Геополитические потрясения повлекли за собой приток мигрантов и существенное увеличение объема поступающих в экономику страны денежных переводов в 2022 году, что способствовало росту внутреннего спроса. Вкупе с более высоким внешним спросом это привело к росту реального ВВП на 5,7 процента в 2022 году. Хотя в этом году объем денежных переводов снизился до тренда, преобладавшего до начала войны России в Украине, ожидается, что значительное увеличение бюджетных расходов, а также высокий рост заработной платы и экспорта позволят сохранить реальный рост ВВП на уровне 5,7 процента в 2023 году. Высокий уровень импорта и сокращение денежных переводов будут способствовать увеличению дефицита внешнего счета текущих операций в этом году. Предполагается, что международные резервы останутся достаточными и составят восемь с половиной месяцев ожидаемого импорта. По прогнозам, к концу 2023 года темпы инфляции за 12 месяцев снизятся более чем на 3 процентных пункта (до 9 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему будут способствовать высокая реальная основная ставка, снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), а также снижение мировых цен на продовольствие и энергоносители».

«Прогноз на 2024 год остается позитивным, но риски сохраняются.

· Несмотря на необходимость проведения консолидации бюджета, рост экономики, по прогнозам, останется выше 5 процентов.

· Дефицит внешнего счета текущих операций увеличится незначительно, поскольку экспорт золота снизится до уровня тренда, компенсируя замедление роста импорта, которое вызвано ограничениями в области государственных расходов.

· Внешние риски обусловлены возможным снижением темпов роста в странах – ключевых торговых партнерах (в частности, в Китае и России) и дальнейшим ужесточением внешних финансовых условий. Внутренние риски включают условные обязательства государственных финансовых и нефинансовых предприятий (ГП) и государственно-частных партнерств (ГЧП)».

«Сохранение макрофинансовой стабильности и продолжение структурных реформ являются ключевыми факторами повышения устойчивости и поддержания высоких темпов экономического роста в сложных текущих глобальных условиях.

Проводившаяся в 2023 году расширительная налогово-бюджетная политика должна смениться курсом на консолидацию бюджета . По оценкам персонала, консолидированный дефицит бюджета (в национальном определении) предположительно составит 5,5 процента ВВП в 2023 году, превысив целевой показатель дефицита бюджета в 3 процента ВВП из-за дополнительного повышения заработной платы, а также увеличения социальных пособий, энергетических субсидий и директивного кредитования. Правительство намеревается принять надлежащие меры по сокращению консолидированного дефицита до 4 процентов ВВП в 2024 году и до 3 процентов в 2025 году. Это позволит восстановить бюджетные буферные резервы для реагирования на потенциальные шоки, а также поможет снизить инфляцию, что особенно положительно скажется на бедных слоях населения. Консолидация будет достигнута за счет повышения адресности социальных выплат, сокращения директивного кредитования и неадресных энергетических субсидий и защиты уязвимых слоев населения путем введения социальной нормы потребления. Меры в области оптимизации расходов будут дополнены отменой налоговых льгот и усилиями по сокращению теневой экономики.

Совершенствование бюджетного планирования позволит добиться более высоких результатов при меньшем объеме необходимых ресурсов и минимизировать отклонения от целевых бюджетных показателей. Меры по совершенствованию планирования включают обеспечение строгого соблюдения бюджетного календаря, унификацию инвестиционного бюджета вне зависимости от источника финансирования и его подготовку вместе с очередным годовым бюджетом, а также ограничение частоты изменений в течение года, так как частые изменения усложняют исполнение бюджета и вряд ли улучшают его результаты . Для реализации запланированной бюджетной консолидации необходимо постоянно работать над совершенствованием контроля и оценки фискальных рисков, особенно связанных с деятельностью госпредприятий и ГЧП.

Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой, чтобы обеспечивать дальнейшее снижение инфляции .Ожидается, что необходимое повышение регулируемых цен на энергоносители приведет к росту инфляции. Однако это влияние будет частично компенсировано продолжением жесткой денежно-кредитной политики и значительной консолидацией бюджета. Миссия МВФ положительно оценивает приверженность Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) сохранению относительно жесткого курса денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не замедлится до целевого уровня, и повышению основной ставки, если базовая инфляция неожиданно станет расти. Необходимо продолжать усилия по усилению воздействия трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, которое остается ограниченным из-за низкого уровня финансового посредничества, высокой степени долларизации и все еще значительными объемами директивного кредитования. Гибкость обменного курса важна для поглощения потенциальных шоков и сохранения резервов.

Для поддержания стабильности необходимо продолжать реформы финансового сектора .Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, рост кредитования остается высоким, особенно в сфере автокредитования, микрокредитования и ипотеки. ЦБУ должным образом ужесточил нормативы соотношения суммы кредита к стоимости залогового обеспечения и ввел лимиты концентрации для банков. Дополнительные надзорные и макропруденциальные меры обеспечат проведение банками более качественной оценки кредитоспособности заемщиков и ограничат риск снижения качества активов. Официальным органам необходимо продолжать усилия по укреплению системы корпоративного управления, повышению прозрачности государственных банков и дальнейшему сокращению директивного кредитования. Эти меры будут способствовать приватизации банков, выравниванию рыночных условий, углублению финансового посредничества и расширению доступа к финансовым услугам.

Продолжение реализации структурных реформ является ключевым фактором для поддержания устойчивого экономического роста . Правительство повысило прозрачность государственных закупок, укрепило отчетность и процедуры корпоративного управления госпредприятий, а также приватизировало крупный банк и несколько государственных предприятий. Было проведено повышение энергетических тарифов для предприятий, а в октябре 2023 года вступил в силу Закон «О конкуренции». В сентябре и октябре 2023 года были объявлены дальнейшие реформы, включая создание независимого регулятора в энергетическом секторе и функциональное разукрупнение национальной железнодорожной компании, а также были приняты меры по борьбе с изменением климата. Тем не менее, необходимы дополнительные меры по повышению энергетических тарифов как минимум до уровня окупаемости затрат, улучшению корпоративного управления и прозрачности (в том числе на госпредприятиях), дальнейшей реструктуризации и приватизации государственных предприятий, а также укреплению конкурентной политики для снижения роли государства в экономике. Ускорение переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию и сотрудничество с соседними странами по развитию транспортных маршрутов позволит снизить транспортные расходы и открыть новые рынки для продукции Узбекистана».

Миссия выражает признательность официальным органам Узбекистана за тесное сотрудничество, открытые и конструктивные обсуждения, а также за теплое гостеприимство .

Узбекистан: отдельные жкономические показатели, 2020-2023 гг.

2020

2021

2022

2023

2024

Прогн.

Национальный доход

Темпы роста реального ВВП (изменение в процентах)

2.0

7.4

5.7

5.7

5.2

ВВП на душу населения (в долларах США)

1,776

2,014

2,280

2,477

2,643

Население (в млн)

33.9

34.6

35.3

36.0

36.7

Цены

(изменение в процентах)

Инфляция по ИПЦ (на конец периода)

11.2

10.0

12.3

9.0

11.0

Дефлятор ВВП

11.4

13.5

13.8

12.2

10.0

Внешний сектор

(в процентах от ВВП)

Сальдо счета текущих операций

-5.0

-7.0

-0.8

-4.6

-5.0

Внешний долг

56.8

57.8

53.5

53.7

51.8

(уровень)

Обменный курс (в сумах за долл. США; на конец периода)

10,477

10,838

11,225

…

…

Реальный эффективный обменный курс(средний, 2015 = 100, снижение показателя = ослабление курса)

65.5

65.3

62

…

…

Государственные финансы

(в процентах от ВВП)

Доходы консолидированного бюджета

26.4

27.7

32.3

31.1

32.4

Расходы консолидированного бюджета

30.8

33.2

36.2

37.3

36.4

Сальдо консолидированного бюджета

-4.4

-5.5

-3.9

-6.2

-4.0

Скорректированные доходы 1/

25.5

25.9

30.8

30.0

30.8

Скорректированные расходы 1/

28.7

30.5

35.0

35.3

34.4

Скорректированное сальдо бюджета

-3.3

-4.6

-4.2

-5.3

-3.6

Кредиты на проведение реформ

1.1

1.5

-0.1

1.2

0.6

Общее сальдо бюджета 1/

-4.4

-6.0

-4.2

-6.5

-4.2

Государственный долг

37.4

36.6

34.9

36.1

35.1

Деньги и кредит

(изменение в процентах)

Резервные деньги

15.4

28.3

31.4

5.5

7.8

Широкая денежная масса

17.7

29.7

30.2

18.6

22.4

Кредитование экономики

34.4

18.4

21.4

23.3

16.5

Источники: Официальные органы Узбекистана и оценки персонала МВФ.

1/ Персонал МВФ корректирует доходы и расходы бюджета с учетом операций по финансированию, например, вливаний в акционерный капитал, кредитования на проведение реформ, и поступлений от приватизации государственных предприятий.

Департамент коммуникаций МВФ

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