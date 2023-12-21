Миссия МВФ завершила рабочий визит в Узбекистан

Source: IMF – News in Russian
21 декабря 2023 г.
Пресс-релизы по итогам визита содержат заявления сотрудников МВФ, в которых излагаются предварительные выводы после посещения страны. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета МВФ. Обсуждение результатов настоящей миссии Исполнительным советом МВФ не предусматривается.
Экономика Узбекистана сохранила устойчивость к недавним глобальным вызовам и продолжает расти быстрыми темпами. Прогнозы остаются позитивными, но риски сохраняются.
Обеспечение макрофинансовой стабильности и продолжение реализации структурных реформ необходимы для поддержания устойчивого роста и защиты от возможных внешних шоков.
Ташкент: В период с 11 по 19 декабря 2023 года миссия МВФ под руководством г-на Яссера Абдиха провела встречи с официальными органами Узбекистана и обсудила текущую экономическую ситуацию, перспективы развития экономики и приоритеты экономической политики. В конце визита г-н Абдих сделал следующее заявление:
«Экономика Узбекистана продемонстрировала исключительную устойчивость к возникшим в последнее время глобальным вызовам. Геополитические потрясения повлекли за собой приток мигрантов и существенное увеличение объема поступающих в экономику страны денежных переводов в 2022 году, что способствовало росту внутреннего спроса. Вкупе с более высоким внешним спросом это привело к росту реального ВВП на 5,7 процента в 2022 году. Хотя в этом году объем денежных переводов снизился до тренда, преобладавшего до начала войны России в Украине, ожидается, что значительное увеличение бюджетных расходов, а также высокий рост заработной платы и экспорта позволят сохранить реальный рост ВВП на уровне 5,7 процента в 2023 году. Высокий уровень импорта и сокращение денежных переводов будут способствовать увеличению дефицита внешнего счета текущих операций в этом году. Предполагается, что международные резервы останутся достаточными и составят восемь с половиной месяцев ожидаемого импорта. По прогнозам, к концу 2023 года темпы инфляции за 12 месяцев снизятся более чем на 3 процентных пункта (до 9 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чему будут способствовать высокая реальная основная ставка, снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС), а также снижение мировых цен на продовольствие и энергоносители».
«Прогноз на 2024 год остается позитивным, но риски сохраняются.
· Несмотря на необходимость проведения консолидации бюджета, рост экономики, по прогнозам, останется выше 5 процентов.
· Дефицит внешнего счета текущих операций увеличится незначительно, поскольку экспорт золота снизится до уровня тренда, компенсируя замедление роста импорта, которое вызвано ограничениями в области государственных расходов.
· Внешние риски обусловлены возможным снижением темпов роста в странах – ключевых торговых партнерах (в частности, в Китае и России) и дальнейшим ужесточением внешних финансовых условий. Внутренние риски включают условные обязательства государственных финансовых и нефинансовых предприятий (ГП) и государственно-частных партнерств (ГЧП)».
«Сохранение макрофинансовой стабильности и продолжение структурных реформ являются ключевыми факторами повышения устойчивости и поддержания высоких темпов экономического роста в сложных текущих глобальных условиях.
Проводившаяся в 2023 году расширительная налогово-бюджетная политика должна смениться курсом на консолидацию бюджета . По оценкам персонала, консолидированный дефицит бюджета (в национальном определении) предположительно составит 5,5 процента ВВП в 2023 году, превысив целевой показатель дефицита бюджета в 3 процента ВВП из-за дополнительного повышения заработной платы, а также увеличения социальных пособий, энергетических субсидий и директивного кредитования. Правительство намеревается принять надлежащие меры по сокращению консолидированного дефицита до 4 процентов ВВП в 2024 году и до 3 процентов в 2025 году. Это позволит восстановить бюджетные буферные резервы для реагирования на потенциальные шоки, а также поможет снизить инфляцию, что особенно положительно скажется на бедных слоях населения. Консолидация будет достигнута за счет повышения адресности социальных выплат, сокращения директивного кредитования и неадресных энергетических субсидий и защиты уязвимых слоев населения путем введения социальной нормы потребления. Меры в области оптимизации расходов будут дополнены отменой налоговых льгот и усилиями по сокращению теневой экономики.
Совершенствование бюджетного планирования позволит добиться более высоких результатов при меньшем объеме необходимых ресурсов и минимизировать отклонения от целевых бюджетных показателей. Меры по совершенствованию планирования включают обеспечение строгого соблюдения бюджетного календаря, унификацию инвестиционного бюджета вне зависимости от источника финансирования и его подготовку вместе с очередным годовым бюджетом, а также ограничение частоты изменений в течение года, так как частые изменения усложняют исполнение бюджета и вряд ли улучшают его результаты . Для реализации запланированной бюджетной консолидации необходимо постоянно работать над совершенствованием контроля и оценки фискальных рисков, особенно связанных с деятельностью госпредприятий и ГЧП.
Денежно-кредитная политика должна оставаться жесткой, чтобы обеспечивать дальнейшее снижение инфляции .Ожидается, что необходимое повышение регулируемых цен на энергоносители приведет к росту инфляции. Однако это влияние будет частично компенсировано продолжением жесткой денежно-кредитной политики и значительной консолидацией бюджета. Миссия МВФ положительно оценивает приверженность Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) сохранению относительно жесткого курса денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не замедлится до целевого уровня, и повышению основной ставки, если базовая инфляция неожиданно станет расти. Необходимо продолжать усилия по усилению воздействия трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики, которое остается ограниченным из-за низкого уровня финансового посредничества, высокой степени долларизации и все еще значительными объемами директивного кредитования. Гибкость обменного курса важна для поглощения потенциальных шоков и сохранения резервов.
Для поддержания стабильности необходимо продолжать реформы финансового сектора .Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику, рост кредитования остается высоким, особенно в сфере автокредитования, микрокредитования и ипотеки. ЦБУ должным образом ужесточил нормативы соотношения суммы кредита к стоимости залогового обеспечения и ввел лимиты концентрации для банков. Дополнительные надзорные и макропруденциальные меры обеспечат проведение банками более качественной оценки кредитоспособности заемщиков и ограничат риск снижения качества активов. Официальным органам необходимо продолжать усилия по укреплению системы корпоративного управления, повышению прозрачности государственных банков и дальнейшему сокращению директивного кредитования. Эти меры будут способствовать приватизации банков, выравниванию рыночных условий, углублению финансового посредничества и расширению доступа к финансовым услугам.
Продолжение реализации структурных реформ является ключевым фактором для поддержания устойчивого экономического роста . Правительство повысило прозрачность государственных закупок, укрепило отчетность и процедуры корпоративного управления госпредприятий, а также приватизировало крупный банк и несколько государственных предприятий. Было проведено повышение энергетических тарифов для предприятий, а в октябре 2023 года вступил в силу Закон «О конкуренции». В сентябре и октябре 2023 года были объявлены дальнейшие реформы, включая создание независимого регулятора в энергетическом секторе и функциональное разукрупнение национальной железнодорожной компании, а также были приняты меры по борьбе с изменением климата. Тем не менее, необходимы дополнительные меры по повышению энергетических тарифов как минимум до уровня окупаемости затрат, улучшению корпоративного управления и прозрачности (в том числе на госпредприятиях), дальнейшей реструктуризации и приватизации государственных предприятий, а также укреплению конкурентной политики для снижения роли государства в экономике. Ускорение переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию и сотрудничество с соседними странами по развитию транспортных маршрутов позволит снизить транспортные расходы и открыть новые рынки для продукции Узбекистана».
Миссия выражает признательность официальным органам Узбекистана за тесное сотрудничество, открытые и конструктивные обсуждения, а также за теплое гостеприимство .
Узбекистан: отдельные жкономические показатели, 2020-2023 гг.
2020
2021
2022
2023
2024
Прогн.
Национальный доход
Темпы роста реального ВВП (изменение в процентах)
2.0
7.4
5.7
5.7
5.2
ВВП на душу населения (в долларах США)
1,776
2,014
2,280
2,477
2,643
Население (в млн)
33.9
34.6
35.3
36.0
36.7
Цены
(изменение в процентах)
Инфляция по ИПЦ (на конец периода)
11.2
10.0
12.3
9.0
11.0
Дефлятор ВВП
11.4
13.5
13.8
12.2
10.0
Внешний сектор
(в процентах от ВВП)
Сальдо счета текущих операций
-5.0
-7.0
-0.8
-4.6
-5.0
Внешний долг
56.8
57.8
53.5
53.7
51.8
(уровень)
Обменный курс (в сумах за долл. США; на конец периода)
10,477
10,838
11,225
…
…
Реальный эффективный обменный курс(средний, 2015 = 100, снижение показателя = ослабление курса)
65.5
65.3
62
…
…
Государственные финансы
(в процентах от ВВП)
Доходы консолидированного бюджета
26.4
27.7
32.3
31.1
32.4
Расходы консолидированного бюджета
30.8
33.2
36.2
37.3
36.4
Сальдо консолидированного бюджета
-4.4
-5.5
-3.9
-6.2
-4.0
Скорректированные доходы 1/
25.5
25.9
30.8
30.0
30.8
Скорректированные расходы 1/
28.7
30.5
35.0
35.3
34.4
Скорректированное сальдо бюджета
-3.3
-4.6
-4.2
-5.3
-3.6
Кредиты на проведение реформ
1.1
1.5
-0.1
1.2
0.6
Общее сальдо бюджета 1/
-4.4
-6.0
-4.2
-6.5
-4.2
Государственный долг
37.4
36.6
34.9
36.1
35.1
Деньги и кредит
(изменение в процентах)
Резервные деньги
15.4
28.3
31.4
5.5
7.8
Широкая денежная масса
17.7
29.7
30.2
18.6
22.4
Кредитование экономики
34.4
18.4
21.4
23.3
16.5
Источники: Официальные органы Узбекистана и оценки персонала МВФ.
1/ Персонал МВФ корректирует доходы и расходы бюджета с учетом операций по финансированию, например, вливаний в акционерный капитал, кредитования на проведение реформ, и поступлений от приватизации государственных предприятий.
Департамент коммуникаций МВФ
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