Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Для обеспечения технологического суверенитета Минэкономразвития формирует ряд мер поддержки. В них войдут расширение и упрощение доступа к государственной поддержке технологических компаний, коммерциализация разработок интеллектуальной деятельности, налоговые льготы. Об этом в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации сообщил заместитель министра экономического развития Максим Колесников.

Основой достижения технологического суверенитета в России призван стать федеральный закон о технологической политике. Он был инициирован председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным и курируется первым вице-премьером Правительства РФ Андреем Белоусовым.

Законопроект предусматривает формирование «единого языка», на котором говорят разработчики технологий и производители высокотехнологичной продукции. Новеллой должна стать консолидация усилий по разработке новых технологий и внедрению их в производство за счет реализации проектов по развитию критических и сквозных технологий, выявленных на основании технологических прогнозов (форсайтов). При этом реализация этих проектов предполагает приоритетное финансирование, а также гарантии спроса на разрабатываемую продукцию. Рассмотрение законопроекта депутатами Государственной Думы планируется в 2024 году.

Другим важным аспектом достижения технологического суверенитета является развитие коммерциализации интеллектуальной собственности. Для этого Минэкономразвития также был принят ряд мер.

«Во-первых, реформировали режим «Патентной коробки», предоставив российским компаниям возможность платить по льготной ставке налог на прибыль в отношении лицензионных платежей из-за границы. Мы стимулируем держать патенты у российских компаний, предоставлять лицензии из России, тут же получать доходы. Во-вторых, мы освободили лиц, безвозмездно получающих права на технологии, созданные за счет бюджета, от налога на прибыль и НДФЛ», – проинформировал Максим Колесников, добавив, что обе льготы начнут действовать с 2024 года.

Как отметил замминистра, Минэкономразвития донастраивает и действующие в настоящее время меры для более быстрой реализации идей стартапов и вывода их продуктов на рынок. Этому способствует принятый в 2023 году закон о развитии технологических компаний. Целью закона является закрепление статуса «малой технологической компании» (МТК), который позволит в упрощенном порядке получать господдержку.

«Наличие компании в реестре МТК упрощает и открывает доступ к поддержке без дополнительного сбора документов и подтверждений. Мы работаем также над новыми мерами, чтобы стимулировать инвестиции в НИОКР и производство инновационной продукции. В том числе через налоговые льготы и закупки у МТК под потребности крупных корпораций. А с 2024 года информация обо всех МТК будет доступна на «Витрине стартапов», где бизнес может искать инвесторов, инвесторы – перспективные проекты, а промышленные предприятия – инновационную продукцию», – пояснил Максим Колесников.

Сегодня Правительство развернуло масштабную работу по достижению технологического суверенитета страны. В этом году, отвечая на запросы бизнеса, модель государственной поддержки технологических компаний была существенно пересмотрена. Эта работа продолжится и в следующем году, подытожил Максим Колесников, выразив надежду на поддержку депутатского корпуса Государственной Думы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI