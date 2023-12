К национальному проекту «Производительность труда» присоединилось почти 60 предприятий Стройкомплекса Москвы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве растет число предприятий, участвующих в национальном проекте «Производительность труда». Одной из приоритетных отраслей является строительство. На сегодняшний день 57 организаций и предприятий строительной индустрии уже присоединились к нацпроекту, при этом 26 из них внедрили инструменты бережливого производства. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Реализация нацпроекта продлится до конца 2024 года. Ожидается, что к концу проекта его участниками станут более 400 столичных предприятий из приоритетных отраслей экономики», — отметил Сергей Левкин.

Участникам проекта предоставляется возможность бесплатно обучить сотрудников принципам бережливого производства. В течение шести месяцев с ними работают эксперты, помогая устранять потери и оптимизировать рабочие процессы. Кроме того, для компаний, присоединившихся к нацпроекту, разрабатывают план мероприятий по повышению производительности труда и осуществляют методическую помощь в его реализации.

«Повышение качества работы строительной отрасли столицы напрямую отвечает задачам, которые ставит перед Стройкомплексом Сергей Собянин», — добавил глава ведомства.

Принять участие в национальном проекте можно, подав заявку через сайт оператора с обязательным указанием региона (город Москва).

Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» в Москве за полтора года достиг 2,2 миллиарда рублей

