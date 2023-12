Команда СПбГАСУ – серебряный призёр чемпионата Robotics Skills

Source: MIL-OSI Russian Language News

Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Михаил Мусливец, Елизавета Рахманова, Владислав Елесин и Максим Садовников

С 11 по 15 декабря в Санкт-Петербурге проходила Российская неделя роботизации. Программа включала в себя чемпионат профессионального мастерства Robotics Skills, серебряным призёром которого в компетенции «Цифровое производство» стала команда СПбГАСУ.

Состязание проводили кластер «Креономика» и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП).

В состав команды нашего университета входили студенты автомобильно-дорожного факультета: капитан Елизавета Рахманова, которая учится на четвёртом курсе бакалавриата, Максим Садовников и Владислав Елесин, обучающиеся четвёртого курса специалитета, и Михаил Мусливец, студент пятого курса специалитета. Экспертом-компатриотом выступил Роман Литвин, заместитель декана по научной работе, доцент кафедры наземных транспортно-технологических машин.

Как рассказала Елизавета Рахманова, на чемпионате было два блока заданий. Участникам требовалось создать цифровой двойник производства самокатов и получить статистические данные, а затем работать с реальным роботом.

Ребята распределили задачи: Михаил Мусливец занимался организацией процессов, связанных с отгрузкой со склада; в центре внимания Елизаветы Рахмановой были процессы сборки изделия; Владислав Елесин отвечал за финальную стадию – отгрузку готовой продукции на склад; Максим Садовников занимался созданием презентации, дорожной карты, архитектурой верхнего уровня производства, создавал видео для презентации. Во второй и третий дни обязанности изменились: Владислав настраивал работу ячейки с реальным роботом, остальные объединяли и редактировали этапы задания первого дня.

«Мы помогали друг другу, подсказывали, как лучше настроить что-то внутри программы, и отлично справились. Нам удалось существенно улучшить коммуникацию внутри команды и понимание, как оптимально распределять задачи. Мы выросли по сравнению с предыдущими соревнованиями», – сообщила Елизавета Рахманова. В планах студентки – совершенствовать уже имеющиеся навыки и найти им применение в реальной деятельности.

«Мы получили опыт работы со специализированным программным обеспечением, опыт презентации проекта, посетили выставку инновационной робототехники и завели новые знакомства. На новых конкурсах будем стремиться к первому месту!» – подытожил Михаил Мусливец.

