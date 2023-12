Количество участников проекта «Спортивные выходные» за год выросло почти в полтора раза

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В 2023 году количество участников проекта «Спортивные выходные» выросло почти до 45 тысяч. Это в полтора раза больше, чем в 2022-м. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Столица создает все возможности для поддержки и укрепления здоровья горожан. Один из ключевых проектов, который позволяет бесплатно заниматься спортом под руководством именитых тренеров, — “Спортивные выходные”. В этом году он стал практически в полтора раза популярнее у москвичей. К офлайн-формату “Спортивных выходных” присоединились уже почти 45 тысяч горожан, годом ранее участников было более 31 тысячи. Профессиональные спортсмены провели около 2,5 тысячи тренировок на популярных городских площадках. А самыми востребованными направлениями у горожан стали растяжка и танцевальные тренировки», — рассказала Анастасия Ракова.

В этом году тренировки начали проводить в новых местах, среди которых фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ, Центральный рынок и технопарк «Сколково». Среди уже полюбившихся площадок — зал на ВДНХ, Южный и Северный речные вокзалы и многие другие.

Под руководством профессиональных спортсменов москвичи занимаются йогой, растяжкой, функциональными тренировками и танцами, а также фитбоксингом, барре и пилатесом.

Во время длинных новогодних выходных встречи проводить не будут, они возобновятся 13 января 2024 года. График занятий и адреса их проведения можно узнать на сайте проекта или в любом офисе «Мои документы». Сотрудники центров госуслуг помогают москвичам зарегистрироваться на встречу, рассказывают о площадках, встречают участников, следят, чтобы все необходимое оборудование и инвентарь были под рукой.

Для тех, кто предпочитает заниматься спортом не выходя из дома, в 07:00 по будням на канале проекта транслируют зарядку. Присоединиться также можно к мастер-классам и медитациям онлайн. Все эфиры сохраняются, и их можно посмотреть в любое удобное время.

Проект реализуют совместно центры госуслуг и столичный Департамент спорта.

