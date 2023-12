Искусственный интеллект поможет выявить патологии головного мозга на КТ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В столице начали работу два сервиса искусственного интеллекта (ИИ), которые помогают находить на компьютерной томограмме (КТ) головного мозга признаки геморрагического и ишемического инсультов. Это позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и оперативно отслеживать малейшие изменения состояний пациентов.

«Седьмой и восьмой комплексные сервисы на основе искусственного интеллекта приступили к анализу исследований пациентов Москвы. Это первое такое решение для компьютерной томографии головного мозга в стране. Нейросети помогут врачам в экстренных случаях искать признаки ишемического инсульта и кровоизлияний, оперативно производить подсчет важных показателей, что в итоге позволит спасти жизнь пациенту. Например, при поступлении человека в больницу с подозрением на ишемический инсульт делают КТ головного мозга. Комплексный сервис за считанные секунды определит область поражения, оценит ее объем. Если ишемический инсульт осложнен кровоизлиянием, сервис это также выявит, что поможет врачу быстро принять решение о тактике лечения. Скорость в таких ситуациях критически важна и влияет на дальнейшее качество жизни человека», — рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Сегодня примерно 60 ИИ-сервисов ищут признаки заболеваний по 29 клиническим направлениям. Всего в московском здравоохранении работает уже восемь комплексных решений. На данный момент они проанализировали более 150 тысяч КТ-исследований. Суть комплексного сервиса — выявление нескольких заболеваний на одном медицинском изображении. Например, предметом исследования является исключение пневмонии, а искусственный интеллект может дополнительно определить признаки остеопороза и сигнализировать об этом врачу. На медицинском изображении нейросеть выделяет цветом области отклонений, проводит необходимые измерения, а также составляет текстовое описание.

Главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев уточнил, что большинство комплексных решений искусственного интеллекта, которые сегодня помогают столичным рентгенологам, — это полностью отечественные разработки.

«Нейросеть на одном медицинском изображении находит до 10 признаков различных патологий, а также самостоятельно точно выполняет все необходимые измерения, как своеобразная линейка. Москва открыта к сотрудничеству в сфере совместной апробации инновационных технологий с другими регионами России. Например, в следующем году такие комплексные сервисы будут использовать врачи Ямало-Ненецкого автономного округа», — рассказал он.

Алгоритмы работают в рамках научного эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в лучевую диагностику. Проект реализует комплекс социального развития Москвы совместно со столичным Департаментом информационных технологий на базе Центра диагностики и телемедицины. В этом году одним из главных направлений стало тестирование и внедрение комплексных решений в работу медиков.

Программа соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлена на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI