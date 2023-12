Игрушки, декор и тематические десерты: малый бизнес, получивший поддержку Москвы, подготовился к новогодним праздникам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начинающие предприниматели из столицы, открывшие дело с помощью сервисов ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ), рассказали, как расширили свой ассортимент благодаря новогодним праздникам.

Игрушки и подарки

В новогодний период особенно востребованы такие хобби, как изготовление игрушек и подарков. Чтобы превратить увлечение в бизнес, можно воспользоваться услугой по бесплатной подготовке документов для регистрации ООО и ИП. Этот сервис доступен в том числе по онлайн-заявке на портале «Малый бизнес Москвы».

Мария Мацко — владелица мастерской по пошиву текстиля для дома — перед главным зимним праздником добавляет к имеющемуся ассортименту товары с новогодней символикой. Зарегистрировать бизнес ей помогли специалисты МБМ. С 2018 года она неоднократно обращалась к ним за поддержкой по разным направлениям — от подготовки налоговой отчетности до обучения. Сейчас предприниматель сотрудничает с Третьяковской галереей, выставочными залами и производителями посуды из Москвы и Подмосковья.

«По нашим наблюдениям, к Новому году и Рождеству растут продажи игрушек. Кроме этого, к праздникам мы печатаем и отшиваем небольшие коллекции полотенец с новогодними принтами и скатерти ярких расцветок», — говорит Мария.

Необязательно разрабатывать новую продукцию специально к праздникам. Иногда в готовый ассортимент можно вписать новогоднюю тематику и этим привлечь новых покупателей. Получить индивидуальные практические рекомендации, в том числе по маркетингу и продвижению, можно в рамках бесплатных консультаций.

Ими воспользовалась индивидуальный предприниматель Екатерина Рудницкая. Она изготавливает глиняные игрушки и интерьерных кукол. К празднику Екатерина планирует продать партию свистулек-драконов — символов наступающего года.

«Я выполняю изделия под заказ, поэтому при росте спроса смогу быстро масштабироваться. Начиная свое дело, неоднократно обращалась за консультациями в “Малый бизнес Москвы”, где мне подсказали, как правильно оформлять сопроводительную документацию на товар, а также порекомендовали проводить мастер-классы. Теперь я регулярно веду занятия по лепке и эфиры в социальных сетях, которые позволяют познакомить с моим творчеством всех желающих», — отмечает предприниматель.

Получить консультации можно, воспользовавшись онлайн-сервисом, по телефону или обратившись в центры услуг для бизнеса.

Праздничный декор

На декабрь приходится пик спроса на новогодний декор, поэтому хорошо заработать можно на изготовлении украшений и упаковке подарков. Реализовать бизнес-идеи помогут обучающие мероприятия и программы МБМ, среди которых «Онлайн-акселератор» и платформа «Онлайн-академия 2.0».

Ульяна Селезнева, самозанятая, основательница мастерской макраме, рассказала, как смогла подготовиться к предпраздничному сезону с помощью образовательных проектов.

«Я творческий человек и далека от маркетинга и экономики, поэтому мне было сложно решать финансовые вопросы: определить себестоимость изделий, назначить им цену, составить план продаж и понять, на какую прибыль могу рассчитывать в итоге. Благодаря образовательной поддержке МБМ у меня есть четкое понимание, сколько изделий я продам к концу этого года и сколько на них заработаю. Для предновогоднего сезона в моей мастерской изготовлено 200 настенных елок», — поделилась предприниматель.

Угощения для праздничного стола

Одна из востребованных услуг в предновогоднее время — приготовление угощений. Перед праздниками большим спросом пользуются декорированные в новогоднем стиле блюда, отмечает Мадина Сафиуллина, самозанятая, основательница бренда десертов из растительных ингредиентов.

«У меня в ассортименте есть торты, которые готовлю в зимний предпраздничный сезон. В их составе, как и во всех моих тортах, не содержится химических красителей и ингредиентов, а также нет глютена, сахара, молока и яиц. Четкое позиционирование — я всегда специализировалась на приготовлении полезных десертов — позволяло находить клиентов. Проработать свой проект с разных сторон и увидеть возможности роста мне помогла поддержка МБМ», — рассказывает она.

Как зарегистрировать бизнес

Перед тем как запускать бизнес, можно попробовать себя в качестве самозанятого. Для тех, кто планирует или уже зарегистрирован в таком качестве, а также для работающих с ними бизнесменов запущена экосистема «Все о самозанятости от а до я». Новичкам она помогает разобраться в нюансах режима налогообложения. Любое дело можно зарегистрировать с помощью сервиса «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ».

Всего московским предпринимателям доступно более 35 онлайн-сервисов на портале «Малый бизнес Москвы». Для повышения уровня знаний работают следующие программы обучения: «Стартап-школа МБМ», «Прокачай свой бизнес вместе с наставником», «Бизнес-песочница» и «Бизнес-апгрейд», действуют акселерационные программы, проходят тематические встречи и мероприятия. С начала года за консультациями обратились свыше 115 тысяч раз. Образовательной программой онлайн и очно воспользовались более 70 тысяч человек. Всего через сервисы МБМ оказано свыше одного миллиона консультаций.

Проконсультироваться по вопросам открытия и ведения бизнеса, а также подробнее узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей можно в центрах услуг для бизнеса.

Поддержка начинающих предпринимателей проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

