За девять месяцев 2023 года товарооборот Москвы с Саудовской Аравией вырос почти на 20 процентов

По итогам девяти месяцев текущего года Москва увеличила товарооборот с Саудовской Аравией почти на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Несмотря на санкционные ограничения, столичные промышленники продолжают налаживать внешнеэкономическую деятельность и увеличивать поставки продукции в дружественные страны. С января по сентябрь текущего года доля столицы в общероссийском товарообороте с Саудовской Аравией выросла с 31 до 35 процентов. Так, по сравнению с аналогичным периодом 2022-го Москва нарастила товарооборот с этой страной почти на 20 процентов. Столичные промышленники активно поставляют оптические и медицинские изделия, электрооборудование, косметические товары, продукцию из пластмассы, а также кондитерские изделия, напитки и мясо», — рассказал Владимир Ефимов.

На протяжении долгого времени Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей московской агропромышленной продукции среди стран Ближнего Востока. В 2023 году страна нарастила импорт и промышленных товаров московских производителей.

«Среди других регионов столица лидирует по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в Саудовскую Аравию. Например, за три квартала 2023 года этот показатель вырос более чем на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Доля продукции агропромышленного комплекса в общем ННЭ из Москвы в регион составила почти 90 процентов, доля промышленного экспорта — более 10 процентов», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сегодня эта страна остается одним из самых привлекательных направлений для развития экспорта промышленных и агропромышленных компаний Москвы.

Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и промышленной политики, занимается поддержкой столичного промышленного и агропромышленного экспорта. Эксперты центра анализируют целевые для московских производителей рынки, а также помогают компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. В рамках байерской программы экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

