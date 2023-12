«Жизнь университета в партнерстве с искусственным интеллектом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики — один из лидеров в ИТ-образовании и исследованиях в области искусственного интеллекта (ИИ). Благодаря этому недавно был получен самый большой грант программы «Приоритет-2030». Интеграция образования с технологиями ИИ должна стать стратегическим направлением развития университета на ближайшие пять лет. Какие изменения в связи с этим предстоят в Вышке, как они отразятся на студентах и преподавателях, обсудили на заседании Ученого совета НИУ ВШЭ 20 декабря. В начале заседания ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов сообщил, что университет подтвердил свои ведущие позиции в первой группе направления «Исследовательское лидерство» программы «Приоритет-2030» и получил самый большой грант. Он изложил и прокомментировал восемь тезисов, характеризующих развитие НИУ ВШЭ в 2023 году, которые легли в основу его доклада на заседании Совета программы: соединение социально-гуманитарного знания с цифровыми науками; капитализация накопленного научного потенциала; создание человекоориентированных технологий через стратегические проекты; сохранение высоких стандартов качества образования; развитие молодежи для устойчивого будущего страны; развитие системы управления для обеспечения устойчивости университета; обеспечение вклада в поддержку молодежи и развития образования и науки в регионах России; сохранение позиции национального исследовательского университета мирового уровня в новых геополитических условиях.

Одна из рекомендаций Совета программы «Приоритет-2030» — в большей степени фокусироваться на технологиях ИИ для человека. «В условиях, когда сомнений о роли и ценности технологий искусственного интеллекта для дальнейшего существования человечества нет ни у кого, нужно понимать, каким образом он станет частью жизни нашего большого сообщества», — отметил Никита Анисимов.

Как подчеркнул научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, «Высшая школа экономики — практически единственный вуз, который сохранил масштаб финансовой поддержки прошлых лет благодаря тому, что мы блестяще выступили в блоке с Минцифры России, участвуя в проекте “Цифровые кафедры”». Теме ИИ был посвящен основной вопрос повестки дня заседания Ученого совета, доклад сделал проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин. По его оценке, университет раньше других осознал, что цифровые компетенции должны быть у всех, и сегодня Вышка фактически является университетом информационных технологий. Контингент бакалаврских и магистерских программ, так или иначе связанных с Computer Scienсe, больше, чем контингент программ по экономике и менеджменту.

Сергей Рощин предложил относиться к имеющимся достижениям как к предпосылкам дальнейшего развития. «Поворот предстоит достаточно серьезный», — заявил он. В ближайшее время предстоит обновление проекта Data Culture, в рамках которого все студенты бакалаврских программ получают цифровые компетенции. В порядке эксперимента в этом учебном году и системно в следующем будет изменен один из компонентов проекта. Студентам предстоит изучать анализ данных и методы работы с ИИ, генеративными моделями в тех или иных областях — от дизайна и востоковедения до менеджмента и права. Кроме того, наработки проекта Data Culture передаются в Major (часть основной образовательной программы, формирующей систему знаний по основному направлению подготовки), там появятся курсы, связанные с использованием ИИ. По оценке Сергея Рощина, пока взаимодействие с различными элементами ИИ предусматривают лишь 5% дисциплин. Будет расширяться пространство программ, выпускники которых обладают не только предметными, но и инструментальными компетенциями и могут применять эти компетенции в выбранных предметных областях. Таких программ уже немало, в их числе не только магистерские, но и бакалаврские, как, например, «Вычислительные социальные науки». Генеративные модели должны стать частью инструментов, с помощью которых студенты учатся, — их можно будет использовать в проектных, курсовых и дипломных работах. Кроме того, студентам будут предлагаться проекты для апробации технологий выявления генеративных моделей. Еще одна масштабная задача, решение которой позволит университету сохранить конкурентоспособность, — обновление навыков, умений и компетенций преподавателей. «2024 год должен стать годом масштабной переподготовки профессорского-преподавательского состава», — заключил Сергей Рощин. Кроме того, искусственный интеллект должен стать помощником для преподавателей, выполнять рутинные задачи, которые сегодня выполняют они. Так, в рамках системы сертификационного тестирования «Лингвотест», реализуемой Вышкой, идет разработка ИИ-оценщика на основе массива данных независимых экзаменов. По мнению докладчика, НИУ ВШЭ должен стать университетом, где искусственным интеллектом пронизаны все предметные области. Пересборка всего, что связано с ИИ, уже сделана в онлайн-кампусе Вышки. Эту работу необходимо вести и в четырех традиционных кампусах. Еще один аспект использования ИИ в образовательном процессе — этический. Сергей Рощин предложил сформировать этический кодекс в рамках НИУ ВШЭ, где впервые будет зафиксировано, как разные участники образовательного процесса взаимодействуют с ИИ. Комментируя доклад, Никита Анисимов отметил, что речь идет об очень серьезном направлении, в котором «мы берем на себя ответственность не просто за внедрение в университете образования в области искусственного интеллекта, а за жизнь университета в партнерстве с искусственным интеллектом».

