Дискотеки, творческие занятия, спектакли и гулянья: программа развлечений в парках Москвы на ближайшие дни

В парках, подведомственных столичному Департаменту культуры и курируемых Мосгорпарком, традиционно организуют множество тематических программ в честь Нового года. Среди них мастер-классы, творческие занятия, лекции, спектакли, дискотеки на катках и другие мероприятия.

Дискотеки на льду

21 и 22 декабря на катке «Серебряный лед» в Измайловском парке состоятся предновогодние программы. С 16:00 до 18:00 и с 19:00 до 22:00 гости ледовой площадки смогут принять участие в костюмированной интерактивной программе, конкурсах и играх, а также встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и услышать их поздравления. Вход на каток по билетам.

В Таганском парке 22 и 29 декабря с 17:00 до 19:00 пройдут дискотеки на льду. Посетители катка смогу послушать сеты профессиональных диджеев и зарядиться праздничным настроением. Вход на ледовую площадку по билетам.

Творческие мастер-классы

23 декабря с 12:00 до 13:00 пройдет художественный мастер-класс в павильоне «Лекторий» зоны отдыха «Терлецкая дубрава». Дети с помощью профессионального педагога-художника нарисуют новогодние открытки. Материалы для творчества нужно принести с собой. Вход на мероприятие свободный.

В Доме детского творчества парка «Сокольники» 23 декабря с 15:00 до 16: 15 пройдет мастер-класс «Зимний фонарик». Ведущий расскажет об истории уличного освещения в Москве. Кроме того, гости с помощью витражных красок смогут сделать свой зимний фонарик и украсить его светодиодной свечой. Для участия необходимо приобрести билет.

23 декабря с 16:00 до 19:00 в зимнем саду Парка Горького состоится творческий вечер «Новогодняя флористика». Для гостей проведут мастер-класс по созданию новогоднего букета, а также небольшую фотосессию. Мероприятие пройдет на третьем этаже правого пилона арки главного входа. О билетах можно узнать в информационном центре Парка Горького.

В ландшафтном парке «Митино» 24 декабря будет работать «Мастерская Деда Мороза». Специалист Мосприроды с 11:00 до 12:00 проведет тематический мастер-класс по изготовлению новогоднего украшения с использованием природных материалов или вторсырья. Занятие пройдет в павильоне книгообмена. Мероприятие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Парк «Северное Тушино» приглашает начинающих и опытных любителей живописи на творческие занятия. 24 декабря с 13:00 до 14:30 на мастер-классе «Елки, шишки и шары» гостям предложат поближе познакомиться с жанром натюрморта, а сюжетом работы станут хвойные ветки и игрушки, припорошенные снегом. 30 декабря с 14:00 до 15:00 состоится мастер-класс по рисованию гуашью «Умка и созвездие Большая Медведица». В этот же день с 15:00 до 16:00 пройдет занятие «Дракоша-сладкоежка», участники которого научатся создавать яркий образ из бумаги и картона, а затем смогут оживить бумажного персонажа. Мастер-классы пройдут в клубе развития и творчества. Мероприятия бесплатные, но необходима предварительная регистрация.

На центральной площади парка «Дубки» 29 декабря в 16:00 пройдет творческая встреча «Чудеса в моем кармане», на которой расскажут о видах адвент-календарей и их истории. После этого в галерее «Парк» участники создадут специальный красочный календарь с интересными заданиями на предстоящие каникулы. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.

Спектакли, кинопоказы и гулянья

Посетители сада имени Н.Э. Баумана во время катания на коньках могут смотреть советские кинокартины. 23 декабря покажут «Воробья на льду», 26 декабря — «Карнавальную ночь», 28 декабря — «Покровские ворота», 29 декабря — «Джентльменов удачи», а 30 декабря — сказку «Морозко». Смотреть фильмы можно не только с ледовой площадки, но и с аллеи сада или из помещения паркового кафе, расположенного поблизости. Точное время каждого кинопоказа и оформление входных билетов на каток — на сайте.

23 декабря с 14:00 до 15:00 москвичей приглашают в амфитеатр парка «Ангарские пруды» на музыкальный спектакль «Цветное королевство». Он расскажет о дружбе и любви, преодолении коварства и зла, восстановлении мира и порядка в сказочном государстве. Вход свободный.

23 и 24 декабря с 12:00 до 19:00, а также 30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00 в Московской усадьбе Деда Мороза гостей ждут на праздничных предновогодних программах. На Изумрудной площади пройдут концерты, интерактивные анимационные шоу, театрализованные постановки, дети будут играть в игры и водить хороводы с главным зимним волшебником. Принять участие могут все желающие, вход свободный. На каждый из дней запланирована уникальная программа.

Также праздничные мероприятия пройдут в музее-заповеднике «Коломенское» 23 и 24 декабря. В оба дня их организуют с 12:00 до 17:00 на сцене у дворца царя Алексея Михайловича. В первый день программа будет называться «Коломенские гуляния. Зимний звон», во второй — «Предновогодние выходные». Гостей ждут зимние активные игры, командные состязания, музыкальные мероприятия, анимационная программа, хороводы и игры с народными забавами. Вход свободный.

24 декабря в 11:00 в выставочном центре Fili Hall парка «Фили» начнется кукольный спектакль «Падал новогодний снег». Юных зрителей и их родителей ждет увлекательная история о том, как обыкновенный поход за новогодней елкой неожиданно обернулся удивительным приключением. В спектакле будет много юмора и отсылок к известным сказкам и персонажам. Среди них — Баба-яга, Змей Горыныч, Щука и другие. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.

С 16:00 до 18:00 24 декабря в культурно-досуговом центре парка «Ходынское поле» пройдет мероприятие, посвященное Международному дню кино и Новому году. На нем покажут детский фильм и проведут киновикторину. Юные участники выступят перед гостями с художественным словом, а Дед Мороз и Снегурочка — с интерактивной программой. Принять участие приглашают детей от пяти лет и их родителей. Вход свободный.

Выставки и лекции

Во дворце Н.А. Дурасова в усадьбе Люблино проходит выставка «В гостях у Снегурочки». На ней представлено более 200 экспонатов из фонда музея усадьбы и частных коллекций. Среди них эксклюзивные фигурки снегурочек, почтовые открытки конца прошлого столетия, игрушки и елочные украшения. Посетить экспозицию можно в любой день, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00 по общему входному билету в усадьбу.

В усадьбе Воронцово 23 декабря с 18:30 до 19:30 можно послушать лекцию «Как проходил Новый год в дворянской семье». В отреставрированном флигеле искусствовед Вероника Телецкая расскажет посетителям о традициях празднования Нового года и Рождества в XIX веке, об особенностях русской кухни, о приметах и правилах приема гостей. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация по номеру телефона парка: +7 (495) 936-00-92.

