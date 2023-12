Дизайн молодых 2023: Политех выбирает лучших

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Петербурге подвели итоги масштабного конкурса молодежного дизайна и искусства «Дизайн молодых/Young design 2023». Торжественное награждение победителей состоялось в художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица.

Проект, который в этом году вышел на федеральный уровень, дает возможность начинающим специалистам пройти путь от идеи до реализации собственного продукта и выпуска малой серии в коллаборации с партнерами, заявить о себе на профессиональном рынке. Организатором конкурса выступает фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга. Соорганизаторы — Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, школа дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, академия им А. Л. Штиглица. Мероприятие проводится при поддержке администрации Санкт-Петербурга, благотворительного фонда «Татнефть». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В этом году для участия в конкурсе было подано свыше 3000 заявок от студентов и выпускников 147 вузов и колледжей более чем из 70 городов России. В программу вошли 16 уникальных номинаций, разработанных совместно с ведущими профильными вузами крупными компаниями-партнерами конкурса, а также 16 проектных школ. Три номинации курировала Высшая школа дизайна и архитектуры СПбПУ Петра Великого. Инициатором двух междисциплинарных номинаций выступила Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг».

Участие в церемонии награждения приняли вице-губернаторы Санкт‑Петербурга Владимир Княгинин и Алексей Корабельников, председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, ректор академии А. Л. Штиглица Анна Кислицына, генеральный директор фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга Сергей Салкуцан, ректоры вузов и колледжей города и руководители компаний-партнеров конкурса.

Победителями и призерами финального этапа конкурса стали 112 участников. Они получили не только дипломы и денежные призы, но и возможность реализовать свои проекты при содействии индустриальных партнеров. Победителей поздравил вице-губернатор Владимир Княгинин.

За каждой из 32 номинаций и проектных школ конкурса стоит компания, открывающая молодым специалистам возможность реализовать свой потенциал, воплотить свои творческие идеи в практическом решении, в полезном продукте , — подчеркнул Владимир Николаевич.

Первая номинация, которую курировала Высшая школа дизайна и архитектуры Инженерно-строительного института СПбПУ, называлась «Путилово» — разработка нового туристического бренда для проекта «Палеопарк России». Куратором номинации выступил управляющий партнер проекта «Палеопарк России» Павел Козловский. Ментор номинации — доцент ВШДиА ИСИ СПбПУ Татьяна Диодорова. В финал вошли два проекта студентов ВШДиА. Первое место занял проект студентки четвертого курса бакалавриата направления «Дизайн» Софьи Сорокиной. Награду вручила и.о. проректора по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

В номинации «Терапевтический дворик» участники разрабатывали проект оздоровительной среды для внутреннего двора Городской поликлиники № 76. Куратор номинации — директор ВШДиА ИСИ СПбПУ Маргарита Перькова. Ментором номинации выступила заведующая кафедрой «Архитектура и дизайн» Института развития города Севастопольского государственного университета Элина Красильникова. В финал вышли две команды СПбПУ, первое место занял проект Светланы Кислухиной. Светлана учится на втором курсе магистратуры направления «Экодизайн архитектурной среды».

Участники номинации «Экофорум» работали над архитектурно-планировочными решениями для территории школы № 707 Санкт-Петербурга. Куратор номинации — директор школы Кермен Жемчуева. Ментор номинации — Маргарита Перькова. Интеграция конкурса в учебный процесс дала свои результаты: все три финалиста являются студентами Высшей школы дизайна и архитектуры Политеха. Победителем признана работа Константина Маркова.

Для студентов второго курса направления “Дизайн архитектурной среды” участие в конкурсе способствовало значительному профессиональному росту. Было сложно и интересно и школьникам, и администрации школы, которые были вовлечены в соучаствующее проектирование, и студентам, и их руководителям в рамках курсового проектирования , — отметила директор ВШДиА ИСИ СПбПУ Маргарита Перькова.

Номинации, учрежденные Передовой инженерной школой СПбПУ «Цифровой инжиниринг», предусматривали совместную работу магистрантов ПИШ СПбПУ, ментора Дмитрия Мареева, куратора направления «3D промышленный дизайн и инжиниринг» СПбГУПТД, Михаила Жмайло ведущего инженера, руководителя направления «Прикладные исследования и разработки» Центра компьютерного инжиниринга (CompMechLab®) ПИШ СПбПУ и дизайнеров-участников конкурса над уникальными в своем роде проектами:

«Бионика» — разработка антропоморфного бионического протеза.

«На север!» — разработка дизайна гондолы воздушного шара для полетов на Северный полюс Федора Конюхова и команды.

Мы как инженеры очень радуемся, что в результате совместной работы наших специалистов и дизайнеров передовые разработки получаются не только уникальными по функциональным и техническим возможностям, но и продуманными с точки зрения эргономики и внешней привлекательности. Промышленный дизайн — это очень важная часть представленных в номинации инженерных проектов, а сам конкурс — это действительно отличный формат сотрудничества. В следующем году рассчитываем предложить большее число номинаций , — отметил в приветственном слове заместитель руководителя ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский.

В номинации «Бионика» участники разрабатывали дизайн индивидуального антропоморфного протеза верхней конечности, который контролируется усилиями самого человека за счет сгибания и разгибания сустава. Конкурсанты работали с реальной пациенткой, которой необходим протез правой руки, ориентируясь на профессиональные консультации врачей-ортопедов. По итогам конкурса победителем признан проект учащейся Московского областного медицинского колледжа № 5 Антонины Брандуковой.

Особая номинация, получившая название «На север!», была посвящена разработке дизайна гондолы воздушного шара для перелетов легендарного путешественника Федора Конюхова. Идеи молодых дизайнеров должны стать важной частью знакового проекта ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» по разработке конструкции кабины аэростата для полета на Северный полюс протяженностью более 5000 километров.

Напомним, обязательные требования к конструкции на основе собственного уникального опыта перелетов Федор Конюхов обозначил во время визита в ПИШ СПбПУ в мае этого года. Была сформирована группа ведущих инженеров, разработано детальное техническое задание по инженерной части проекта. Далее выполнено математическое и компьютерное моделирование, проведены многовариантные цифровые испытания, составлена рабочая конструкторская документация для изготовления изделия из композиционных материалов. Особое внимание уделено вопросам удобного и безопасного управления и мягкого приземления. И здесь многое зависело от знаний и творческого мышления участников конкурса.

Перед тем, как объявить победителей, заместитель руководителя Инжинирингового центра (CompMechLab®) ПИШ СПбПУ Андрей Иванов передал конкурсантам личную благодарность от Федора Конюхова за высокий интерес к номинации.

Победителем в номинации «На север!» признан проект команды дизайнеров, в которую вошли студентка Университета МИСИС Арина Архарова, студентка Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Александра Полянская, студентка Санкт-Петербургского художественного училища им. Н. К. Рериха Яна Титова и студентка Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна Алина Биба.

Мы старались продумать функциональный интерьер гондолы, предусмотрели спальные места, рабочее пространство, зону гигиены и питания. И изучили много информации, связанной с предыдущими полетами. Например, в одном из интервью Федор Конюхов рассказывал, что у него в таких полетах замерзала вода и еда. Думая, как решить эту проблему, мы обращались к опыту альпинистов, которые находятся на больших высотах при минусовых температурах. Так, вода может нагреваться от тепла человеческого тела. Поэтому место для хранения воды мы предусмотрели под кроватями, чтобы человек отдавал тепло, и это помогало бы поддерживать плюсовую температуру воды , — рассказала Александра Полянская.

Подводя итоги, генеральный директор фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт‑Петербурга Сергей Салкуцан подчеркнул, что в этом году конкурс вошел в ТОП-100 проектов по результатам публичной оценки 4 тысяч проектов, поддержанных Фондом президентских грантов.

«Спасибо партнерам, которые смогли в этом году не просто запустить конкурс, а сделать его федеральным, — отметил Сергей Салкуцан. — Наша благодарность как тем партнерам, которые постоянно поддерживают наше творческое состязание, так и тем, кто только присоединился или планирует в будущем. Конкурс не останавливается, уже в следующем году пройдет несколько проектных школ. Отдельная благодарность Правительству Санкт-Петербурга за многолетнюю поддержку, и конечно, студентам и менторам, превращающим яркие и нестандартные идеи в реальные продукты. Желаю всем удачи!»

