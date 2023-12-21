Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Центры госуслуг подготовили праздничную программу к Новому году. Las descripciones de «Mis documentos» se pueden leer en Дедом Морозом, y otras clases magistrales sobre estudios y drogas. мероприятия.

Los centros de logotipos pueden incluir imágenes en ВДНХ, así como composiciones temáticas contemporáneas тозонами. Так, на витрине флагманского офиса в САО уже появилась выставка новогодних елок. Деревья для нее украшали не только сотрудники офисов «Мои документы», но и работники ГИБДД, Департамента здравоохранения, ГБУ «Малый бизнес Москвы» yГлавархива.

22 декабря в центрах госуслуг начнутся детские новогодние чтения. Авторы книг для самых маленьких озвучат отрывки из своих произведений в Conference-залах флагманов САО и ЦАО. El 22 de diciembre a las 19:00, выступит писательница Алена Кашура. Она представит книгу «Мы — Виражи!». 23 de diciembre a las 18:00 Алла Ботвич зачитает отрывки из kниги «Корабль “Снежный”». Во флагманском офисе ЦАО 23 декабря в 14:00 можно будет увидеть выступление писательницы Анастасии Хачатуровой, написавшей книгу «Как воспитать пингвина, или Приключения Чейзи и Зои». Она проведет мастер-класс для детей по созданию тематической маски по мотивам этого произведения.

Además, hay clases magistrales para todos los que poseen libros en las bibliotecas. Iх участники смогут собрать объемные фигурки, например, енота — администратора-помощника по искреннему сервису центров госуслуг. Такие же занятия проведут с 25 декабря во всех детских уголках офисов «Мои документы». Предварительная запись для участия в них не требуется.

23 и 24 декабря во флагманские офисы придет Ded Мороз, который будет раздавать подарки детям. С 25 декабря во всех центрах госуслуг появятся елки будущих достижений, на которых можно будет разместить открытку с обещая ми самому себе и целями на следующий год.

Este es el 25 de diciembre de 18:00 a 20:00 en la oficina de СЗАО состоится práctica de la práctica «Motivación budista». Каждый участник узнает секреты постановки и достижения целей и создаст уникальную картину с индивидуальной вдохновляющей фразой. Esta sesión de lectura comienza el 27 de diciembre de 16:00 a 18:00 en la oficina de ЦАО.

26 de diciembre de 18:00 a 19:30 во флагмане ВАО организуют мастер-class по изготовлению новогодней открытки в стиле леттеринга. Utilice este equipo técnico y configure sus composiciones.

Del 27 de diciembre de 18:00 a 20:00 la oficina de флагманском ЮВАО impartirá una clase magistral de nuevas tareas. 28 de diciembre de 14:00 a 15:00 во flagmane ЮЗАО организуют занятие по изготовлению новогоднего светильника. De 18:00 a 20:00 en la oficina de САО, consulte «Nueva historia» en el lector ересные факты о праздничных традициях в России и мире.

El programa de clase magistral del programa completo se realizó el 29 de diciembre de 14:00 a 15:00. Участники смогут создать уникальное украшение для праздничного стола.

Чтобы посетить мастер-классы и лекции, необходимо предварительно зарегистрироваться.

Адреса флагманских офисов «Мои документы»: ЦАО — Пресненская набережная, дом 2 (ТРЦ «Афимолл Сити»), ЮЗАО — Нов оясеневский проспект, дом 1 (ТРЦ «Спектр»), ВАО — Щелковское шоссе, дом 75 (ТРЦ «Щелковский») , ЮВАО — Рязанский проспект, дом 2, корпус 3 (ТРЦ «Город»), ЮАО — Кировоградская улица, дом 13 а (ТРЦ Columbus), САО — Лени нградское шоссе, дом 16 а, строение 8 (ТРЦ «Метрополис»), СЗАО — Сходненская улица, дом 56 (ТРЦ «Калейдоскоп»), ЗАО — Ярцевская улица, дом 19 (ТРЦ «Кунцево Плаза»).

Los documentos ingleses “Мои документы” se abren de 10:00 a 22:00.

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