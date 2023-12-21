Два участка в Беговом районе реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На участках в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка проведут редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ). Соответствующий проект опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Два неэффективно используемых участка на севере столицы общей площадью 0,55 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в редевелопмент площадок оценивается более чем в пять миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 193,5 миллиона рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 500 рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки расположены по адресам: Бумажный проезд, владение 2/2 и улица Нижняя Масловка, владение 3. Они находятся недалеко от станции метро «Савеловская» и пролегают вдоль железнодорожных путей Московских центральных диаметров.

«Вместо устаревших офисно-административных зданий здесь построят около 18 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов, включая магазины, кафе, отделения банков и спортзалы. Также проект предусматривает территорию для размещения наземного перехода через железнодорожные пути», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

В столице в рамках программы комплексного развития территорий создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков строят комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

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