Два новых маршрута электробусов появились в Троицке и Щербинке

В Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) появилось два новых электробусных маршрута.

C 21 декабря инновационные российские электробусы вышли на маршрут № 301 в Троицком административном округе, который соединяет центр Троицка, микрорайоны В и Солнечный с Производственной улицей. Пассажиры совершают на нем около 30 тысяч поездок в месяц. На маршруте будет курсировать пять электробусов.

Также появился новый электробусный маршрут № 925 в Щербинке. Он создан благодаря объединению маршрутов № 308, 525 и 898 к и связывает станции Московского центрального диаметра Остафьево и Щербинка с улицей Барышевская Роща. На нем будут ходить инновационных электробусов российского производства.

«С 21 декабря экологичный транспорт вышел еще на два маршрута в Троицке и Щербинке. Открытие в прошлом году первого в России и крупнейшего в Европе дома для электробусов “Красная Пахра”, а также современной конечной станции в Остафьеве осенью этого года позволило нам запустить электробусные маршруты в ТиНАО. Мы продолжаем развивать транспортную инфраструктуру в ТиНАО по поручению Сергея Собянина» — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

