Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

21 декабря в Центре информационных технологий ГУУ прошло итоговое мероприятие в рамках реализации программы «Обучение служением» — «Ярмарка реализованных проектов».

В течение семестра студенты совместно с социальными заказчиками воплощали свои проекты в жизнь и сегодня они представили результаты работ.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

«Вы станете образцом практик для остальных университетов. Только при совместной работе университетов с работодателями и НКО можно обеспечить полное погружение студентов в практические проекты. Уверена, что это только начало и что совсем скоро ГУУ станет точкой опоры для остальных вузов, которые станут собираться на его территории для обмена опытом и реализации совместных проектов», – поделилась Ольга Викторовна.

Продолжил торжественную часть ректор ГУУ Владимир Строев.

«Мы одни из первых вошли в проект «Обучение служением» и это вполне закономерно. Во-первых, один из его лидеров – наш выпускник Артем Метелев. Во-вторых, нам и по профилю вуза подходит это направление. Мы на протяжении 105 лет готовим управленцев, лидеров, которым предстоит возглавлять и реализовывать проекты на благо нашей страны», – заметил Владимир Витальевич.

Далее состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным университетом управления и автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты».

Заместитель генерального директора по финансам АНО «Национальные приоритеты» Роман Камаев рассказал собравшимся о перспективах сотрудничества организаций.

«Мы обеспечиваем информационное сопровождение национальных проектов. Студенты ГУУ всегда очень вовлечённые, активные, готовые поддержать уже имеющиеся идеи и предложить что-то новое. Благодаря программе «Обучение служением» ребята получат практические навыки, что в совокупности с высоким уровнем профессиональной подготовки, который дают в ГУУ, станет их конкурентным преимуществом», сообщил Роман Александрович.

Продолжила мероприятие «Ярмарка реализованных проектов», на которой 12 студенческих команд представили проекты, разработанные по заказу социальных партнеров.

Поддержать ребят и дать свои экспертные оценки также приехали Президент центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Алина Контарева, исполнительный директор Межрегиональной общественной организации содействия программе воспитания подрастающего поколения «Старшие Братья Старшие Сестры» Нина Воронцова и куратор программы «Обучение служением» от АВЦ Андрей Тимофеев.

Эксперты рассказали о пользе программы для студентов и работодателей, о достигнутых результатах и важности расширения взаимодействия.

Завершил мероприятие и подвел итоги первого года реализации программы в ГУУ проректор Павел Павловский.

«Быть первыми непросто, но почетно. Ведь именно вы задаете правила, которым будут следовать другие. ГУУ более 5 лет реализует проектное обучение и является лидером в этой отрасли. Нет ни одного университета, который за пару месяцев сделал столько проектов и получил практические результаты. Надеюсь, что вы вынесли значительный опыт из участия. Программа «Обучение служением» — это проект, который помогает каждому стать лучше, помогая людям», — заключил Павел Владимирович.

Напомним, что официальное открытие образовательного модуля «Обучение служением» прошло в Государственном университете управления 5 сентября, а летом сотрудники университета прошли программу повышения квалификации «Внедрение методики «Обучение служением».

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI