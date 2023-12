Город выставил на торги участок под коммерческий объект в Зеленограде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги по аренде выставили земельный участок под строительство магазина в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Город проведет аукцион по аренде земельного участка площадью 2,3 тысячи квадратных метров в Зеленограде. С победителем подпишут договор на четыре года и 10 месяцев. Он сможет построить там магазин общей площадью до двух тысяч квадратных метров. К участию в торгах приглашаются физические и юридические лица. Заявку можно подать до 22 января 2024 года», — рассказал Кирилл Пуртов.

Участок расположен в жилом микрорайоне по адресу: Зеленоград, улица 1 Мая, земельный участок 31. Рядом находятся остановки общественного транспорта и станция Зеленоград — Крюково третьего Московского центрального диаметра.

Размер годовой арендной платы определится в ходе аукциона, который пройдет 25 января. Для участия в торгах понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

После завершения строительства и оформления документов на собственность арендатор сможет воспользоваться исключительным правом на приобретение участка.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной предлагаемых объектов становится инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуется вся информация о лотах, включая фотографии, документацию, условия и форму реализации. Среди предложений есть здания и помещения для бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов и нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома — вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

