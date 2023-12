Глава Мосстата встретился со студентами ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области Леонид Калимуллин встретился со студентами Государственного университета управления.

Глава Мосстата рассказал об особенностях работы органа государственной статистики, поделился личным опытом руководства большой организацией, дал советы будущим коллегам и ответил на многочисленные вопросы.

«Кадры – это основа успеха и эффективности любой организации», — сообщил Леонид Вячеславович.

Леонид Калимуллин отметил, что Мосстат – самый большой орган государственной статистики в России. Специалисты в ежедневном режиме работают с большим объемом информации. На сегодняшний день в Управлении трудятся более 1000 человек, которые собирают, обрабатывают и анализируют данные, поступающие от респондентов Москвы и Московской области. Всего в Управление сдают статистическую отчетность порядка 1,5 млн респондентов: это физические лица, крупные, средние, малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Работа Мосстата полностью переведена на электронный документооборот, и почти 100% информации от респондентов поступает в электронном виде.

Отдельно участники встречи обсудили возможности карьерного роста в профессии. Как сообщил Леонид Вячеславович, специалисты в области статистики, бизнес-аналитики сегодня очень востребованы.

«Учитесь, создавайте новое, не бойтесь менять мир вокруг себя. Ведь на самом деле, именно от вас молодых и талантливых студентов, а в скором времени перспективных специалистов, будет зависеть развитие статистики не только в Москве и Московской области, но и в стране в целом», – заключил руководитель Управления.

