Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселении Кленовском Троицкого административного округа с 2021 года ведутся работы по строительству газопровода высокого давления. Общая протяженность газораспределительной сети составит более 46 километров. Построено уже более 42 километров. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы.

Работы по прокладке газопроводов ведутся преимущественно открытым способом. На участках пересечения с автодорогами, водными преградами, лесными массивами с редкими породами деревьев применяется закрытая прокладка методом горизонтально направленного бурения. Такая технология позволяет вести работы с минимальным ущербом для окружающей среды.

Прокладка газопровода высокого давления в Кленовском ведется с использованием высококачественных отечественных полиэтиленовых труб. По завершении строительства на новой газораспределительной сети будет установлено 118 запорных устройств.

В поселении Кленовском находится много земельных участков с большим количеством зеленых насаждений, работы ведутся в условиях сложного ландшафта, с пересечением водных преград и автодорог. Несмотря на это, профильным специалистам удается строить и подключать сети газоснабжения без отключения потребителей.

На новой сети вблизи населенных пунктов предусмотрена установка 13 газораспределительных шкафов производства АО «Мосгаз». Уже смонтировано шесть таких шкафов, в три из них подан газ. На сегодняшний день строительство ведется опережающими темпами, за год столичные газовики проложили более 23 километров газопровода. Завершение работ запланировано на 2024-й.

Мосгаз организовал полный цикл производства газораспределительного оборудования — от проектирования и разработки документации до 3D-моделирования и выпуска готовой продукции. Мощности компании позволяют ежегодно создавать:

— 60 шкафных газорегуляторных пунктов производительностью от 50 до двух тысяч кубических метров в час;

— три газораспределительные станции средней производительностью 160 тысяч кубических метров в час;

— пять блочных газорегуляторных пунктов производительностью до 10 тысяч кубических метров в час.

С 2022 года для оптимизации работы систем газораспределения и теплоснабжения столичные газовщики приступили к выпуску шкафов автоматики и управления. Производится продукция для обеспечения не только программ развития газового комплекса столицы (с учетом Троицкого и Новомосковского административных округов), но и других газораспределительных организаций. Благодаря внедрению инновационных технологий в ходе разработки деталей газовых коммуникаций на обновленных газорегуляторных пунктах (ГРП) отсутствует шумовое воздействие и утечки газа. Более 330 ГРП в столице оснащено системой непрерывного контроля технологических параметров природного газа и состояния оборудования в режиме реального времени.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI