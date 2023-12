В Москве установили памятник хирургу Петру Герцену

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице открыли памятник Петру Герцену, советскому хирургу, доктору медицины, профессору. Монумент установили на территории Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена по адресу: 2-й Боткинский проезд, дом 3. Его открытие приурочили к 125-летию старейшего в Европе онкологического центра.

«Выдающийся врач, талантливый руководитель и учитель многих крупных советских хирургов и онкологов, Петр Александрович Герцен был основоположником московской онкологической школы, директором института опухолей при Московском университете, первого в Европе центра по лечению рака. Сегодня дело великого врача продолжает исследовательский центр, на территории которого и установлен памятник. Скульптурная композиция выполнена из бронзы и представляет Петра Герцена во врачебном халате с фонендоскопом, сидящим в своем любимом кресле перед столиком с микроскопом. Рядом с креслом стоит неизменный медицинский саквояж, на нижней полке столика расположены его научные труды», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Инициатором установки памятника стал Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Петр Герцен — советский хирург, один из основоположников онкологии в СССР, доктор медицины, профессор. В 1896 году он окончил Лозаннский университет (Швейцария), после чего работал у швейцарского хирурга Цезаря Ру. Через год после окончания университета Петр Герцен защитил диссертацию по теме «О причинах смерти после двухсторонней ваготомии». Тогда же, выполняя завещание своего деда Александра Герцена, переехал в Россию.

Петр Герцен написал около 100 научных работ, в их числе пять монографий. Герцен внес вклад в изучение и разработку проблем хирургического лечения заболеваний органов брюшной полости, кровеносных сосудов, а также онкологических, урологических и кардиохирургических проблем. Петра Герцена избирали председателем правлений Всероссийского и Всесоюзного обществ хирургов, а также председателем 21-го и 24-го всесоюзных съездов хирургов.

