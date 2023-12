В Москве расширяют перечень работающих по новому стандарту экстренной помощи стационаров

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице расширяются возможности получения высокотехнологичной экстренной помощи. С начала 2024 года по новому принципу начнут работать все крупные многопрофильные больницы города. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Таким образом, на расширенный стандарт работы перейдут 20 московских медицинских учреждений, оказывающих экстренную и неотложную помощь. Сейчас основной поток таких пациентов приходится на четыре флагманских центра, которые открылись в этом году и уже работают по новому принципу.

«В прошлом году мы завершили разработку стандарта экстренной медицинской помощи. Мы наполнили его передовыми практиками из мировой медицины. В рамках стандарта создали четкие алгоритмы работы медиков при поступлении пациента в больницу. Команда врачей быстро и точно оказывает помощь по заранее отработанным алгоритмам. Новый стандарт позволяет провести весь комплекс лечебно-диагностических процедур в кратчайшие сроки. В течение двух часов с момента поступления установлен диагноз и определена тактика ведения 70 процентов пациентов, на 25 процентов увеличилось число проводимых экстренных операций», — сообщила Анастасия Ракова.

Она также уточнила, что до марта следующего года на новый стандарт работы перейдут городские клинические больницы (ГКБ) имени С.С. Юдина, Л.А. Ворохобова, И.В. Давыдовского, академика Г.М. Савельевой, А.К. Ерамишанцева, В.П. Демихова, М.П. Кончаловского, Н.Э. Баумана, М.Е. Жадкевича, Ф.И. Иноземцева, В.М. Буянова, Н.И. Пирогова, больницы № 13, 24, 52 и Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка». В ГКБ имени В.М. Буянова и Н.И. Пирогова сегодня ведется создание еще двух флагманских центров.

Сейчас в приемных отделениях восьми больниц идет капитальный ремонт, в остальных учреждениях, более современных, — переоборудование имеющейся инфраструктуры. Все сотрудники пройдут обучение по специальной программе, состоящей более чем из 35 тренингов, разработанных специалистами Кадрового центра Департамента здравоохранения Москвы. Они касаются принципов командного взаимодействия персонала, алгоритмов приема пациентов и их маршрутизации в зависимости от тяжести состояния.

Во время капремонта в приемных отделениях больниц совершенствуют планировку помещений. В медучреждениях появятся единые многофункциональные пространства, удобная система навигации, комфортные зоны ожидания, посты для оформления документов и специальные места, где родственники смогут поговорить с врачами о состоянии своих близких. Модернизация также предполагает создание удобной и продуманной логистики для оптимального передвижения пациентов и персонала, внедрение цифровых технологий и формирование нового уровня комфорта. Это позволит проводить необходимую диагностику, а значит, начинать лечение в максимально короткие сроки, что особенно важно при поступлении пациентов, которым необходима экстренная медицинская помощь.

Московский стандарт экстренной помощи предусматривает четкие алгоритмы действий каждого медицинского работника при поступлении пациентов, единые стандарты сроков и последовательности диагностических процедур и манипуляций с наиболее частыми поводами к обращению. Новый принцип работы предполагает концепцию «врач — к пациенту», высокие требования к компетенции персонала и масштабные образовательные программы, полную цифровую интеграцию всех сервисов и ведение историй болезни в электронном виде. Стационары оснащают высокотехнологичным медицинским оборудованием: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, навигационными системами, эндоскопами, рентген-установками и многим другим.

Флагманские центры работают при больницах имени В.В. Вересаева, О.М. Филатова, С.П. Боткина и в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Каждый из них может принимать до 200 неотложных пациентов в день. Им оказывают полный комплекс необходимой помощи, включая диагностику, оперативное вмешательство и интенсивную терапию, в течение первых суток. Затем в зависимости от состояния пациентов либо выписывают, либо переводят в профильные отделения больниц для продолжения лечения.

Экстренное поступление в больницу — большой стресс для каждого человека, его семьи и близких. Поэтому в команде флагманских центров работают медицинские психологи и социальные координаторы.

Сергей Собянин: Приемные отделения городских больниц модернизируем по новому стандарту экстренной медпомощи

