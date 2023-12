В метро и на Московском центральном кольце появилась новогодняя навигация

Source: MIL-OSI Russian Language News

Более 600 новогодних элементов навигации появилось на станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Тематические постеры ведут к культурно-развлекательным центрам, подготовившим праздничную программу.

«В метро и на МЦК мы разместили тематическую навигацию. Специальные наклейки укажут путь к праздничным мероприятиям, а яркое оформление плакатов привлечет внимание маленьких пассажиров. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем делать поездки в московском транспорте еще комфортнее», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Новогодние навигационные стикеры размещены на 32 станциях метро и Московского центрального кольца. А на станции метро «Кузьминки» плакаты с изображениями новогодних мультипликационных героев подсказывают информацию о московской усадьбе Деда Мороза.

Узнать тематические указатели можно по изображениям новогодних гирлянд, стрелкам в направлении нужного выхода и надписям «На елку». Они выполнены в едином стиле навигации московского транспорта с использованием привычного для пассажиров шрифта и знакомых условных обозначений.

