В конце декабря в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза — Собянин

В конце декабря в Москве впервые откроются три филиала усадьбы Деда Мороза: «Снежная королева» в Измайловском парке — комплекс, созданный по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена, «Морозко» в ландшафтном парке «Митино» — мини-усадьба, созданная по мотивам одноименной русской народной сказки (известной в изложении Алексея Толстого), и «Простоквашино» в парке Олимпийской Деревни — сказочная деревня, созданная по мотивам одноименного мультсериала.

«Новые филиалы дополняют основную Московскую усадьбу Деда Мороза на территории музея-заповедника “Кузьминки-Люблино”. В прошлом году мы закончили в ней капремонт, так что площадь экскурсионных пространств выросла почти в три раза», — сообщил Мэр Москвы в телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В новогодние праздники гостей ждет усадьба Деда Мороза, расположенная на территории музея-заповедника «Кузьминки-Люблино». Помимо сказочных теремов и аттракционов здесь работает традиционная новогодняя почта — любой может написать письмо Деду Морозу и получить от него ответ с теплыми пожеланиями. В этом году по всему городу установили более 150 специальных почтовых ящиков для приема писем, в том числе в 41 парке, на 10 станциях метро, на ВДНХ, в ГУМе, аэропорту Шереметьево, на фуд-молле «Три вокзала. Депо», в Московском международном доме музыки, Дворце пионеров на Воробьевых горах, Музее Победы, а также в Театре кукол имени С.В. Образцова и в других местах.

30 и 31 декабря 2023 года с 13:00 до 19:00 на Изумрудной площади усадьбы пройдет большая праздничная программа. Для гостей проведут концерт, семейные шоу, хороводы и другие народные новогодние забавы.

