В ГУУ прошёл второй Всероссийский слёт межнациональных студенческих клубов

Государственный университет управления и Всероссийский межнациональный союз молодежи уже во второй раз провели Всероссийский слёт межнациональных студенческих клубов. Главным итогом Слёта стало формирование программы Ассоциации межнациональных студенческих объединений.

На площадке Первого управленческого собралось более 100 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Белгородской, Челябинской, Пензенской областей, Кабардино-Балкарской, Чувашской республик и других регионов России.

Основная цель Слёта — укрепление общероссийской гражданской идентичности и межнационального единства, популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей, а также учреждение Ассоциации межнациональных студенческих объединений.

В состав организационной команды сотрудники и представители Научно-образовательного и проектного центра укрепления межнациональной дружбы и гражданственности и Управления молодежной политики и воспитательной работы, а также активисты Клуба интернациональной дружбы и медиа-клуба «General Press SUM (GPS)» и студенты ГУУ.

Первый день начался с торжественного открытия мероприятия и приветственного слова проректора ГУУ Павла Павловского, который подчеркнул важность формирования межнациональной дружбы и согласия: «На почве этнических вопросов разгорается огромное количество сложных проблем, и наша задача не допустить подобного у нас в стране».

Также в рамках открытия прошла церемония награждения победителей Всероссийского конкурса межнациональных студенческих клубов «Единство в многообразии». Директор Центра укрепления межнациональной дружбы и гражданственности ГУУ, председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодежи» Кантемир Хуртаев наградил дипломами и вручил ценные призы победителям.

Номинация «МежнацЛидер»:

1 место – Бен Фраж Бесма (Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова);

2 место – Амирбек Алимов (Сибирский федеральный университет);

3 место – Анжела Тамразян (Сочинский государственный университет).



Номинация «МежнацКлуб (структура)»:

1 место – Клуб межнациональной дружбы «Единство» (Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина);

2 место – Интерклуб (Российский государственный социальный университет);

3 место – Клуб интернациональной дружбы (Казанский (Приволжский) федеральный университет).

Номинация «Лучшая практика»:

1 место – Клуб Интернациональной Дружбы (НИТУ МИСИС);

2 место – Совет землячеств Совета обучающихся Сеченовского университета (Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова);

3 место – «ИнтерКлуб» (Тюменский индустриальный университет).

В рамках панельной дискуссии «Традиционные ценности и проблемы преемственности поколений» и интерактивной лекции «Россия объединяет: укрепление общероссийской гражданской идентичности и межнационального единства» приглашённые спикеры рассказали участникам о традиционных духовно-нравственных ценностях, значимости поправок в Конституцию, роли России в мировой политике, необходимости межнационального согласия для сохранения мира в стране и многих других актуальных вопросах, а ребята задавали вопросы о проблемах дискриминации, политической ситуации и мотивации волонтеров.

Завершился первый день Слёта обзорной экскурсией по столице. Участники смогли полюбоваться видами величественного Кремля, по-новогоднему украшенной Красной площади и монументальным Храмом Христа Спасителя.

Второй день Слёта прошел в Государственном университете управления ярко и насыщенно. Участники имели возможность пообщаться с председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимиром Зориным, который поделился информацией о задачах государственной политики по укреплению многонационального разнообразия и обеспечению прав на культурное развитие каждому народу и порекомендовал прочитать статью В.В. Путина «Россия: национальный вопрос». Также Владимир Юрьевич ответил на вопросы о межнациональных браках, переписи населения, возможности граждан указать свою принадлежность к двум национальностям и перспективах национально-территориального межевания.

Затем участники приступили к работе в малых группах, где разрабатывали свои проекты с целью формирования программы деятельности Ассоциации межнациональных студенческих объединений по следующим направлениям: разработка структуры управления Ассоциации; разработка программы её деятельности; разработка программы работы клубов межнациональной дружбы в вузах; разработка системы мотивации для их членов; информационное сопровождение деятельности клубов и Ассоциации межнациональных студенческих объединений.

После долгой работы, проведенной в конструктивных беседах и жарких дискуссиях, каждая группа представила свои разработки на пленарной сессии. Модераторы и участники задавали направляющие и уточняющие вопросы, которые помогали более глубоко и точно проработать заданные темы.

Завершением дня стала концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы ГУУ и артисты из других вузов с танцевальными и вокальными номерами.

На третий день Слёта состоялся учредительный съезд Ассоциации межнациональных студенческих клубов. Кантемир Хуртаев обобщил результаты работы по формированию программы деятельности Ассоциации, а также рассказал о дальнейших действиях по её созданию и функционированию.

Общим голосованием были выбраны председатель и секретарь съезда. После вопросно-ответной сессии решением большинства участников слёта был утверждён проект устава Ассоциации межнациональных студенческих клубов. На протяжении недели участники будут вносить поправки и изменения в этот проект.

Ассоциация даст новые возможности для развития межнациональных отношений между студенческими клубами вузов, позволит её участникам делиться друг с другом опытом, совместно проводить различные мероприятия, направленные на укрепление интернациональной дружбы, а также даст толчок к созданию межнациональных студенческих клубов во многих российских вузах.

В Ассоциацию вошло 40 студенческих межнациональных клубов из 30 регионов России. Участники выразили надежду, что в следующем слёте участие примет большее количество представителей межнациональных студенческих клубов.

Также в завершение слёта участники поделились впечатлениями о работе в группах и выступлениях спикеров:

«Межнациональный слет оказался очень полезен для меня. Удалось обсудить важные международные вопросы, влияющие на повседневность, найти единомышленников и обменяться контактами. Подобные мероприятия способствуют преодолению собственной закрытости, так как нам необходимо было взаимодействовать, разговаривать, обсуждать проекты. Я смог представить себя и свой межнациональный клуб — Сербский ресурсный центр — в лучшем свете», — поделился студент Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова.

«Слет понравился, особенно общение с новыми людьми! Лекции в первый день были интересные, ну и экскурсия была классной, хотелось бы подольше. Во второй день самое интересное и нужное — работа в команде по группам направлений. Тогда мы как раз смогли узнать друг друга, пообщаться с остальными участниками. Конечно, хотелось бы больше времени и интерактива для общения как с командой, так и с другими участниками слёта. А время лекций можно сократить в пользу обмена живым опытом. Организаторам большое спасибо, рад был побывать на таком мероприятии. Нашим куратором тоже, свои обязанности выполняли отлично», — рассказал студент Воронежского государственного лесотехнического университета (ВГЛТУ) Костылев Илья.

