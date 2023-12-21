В ближайшие часы в Москве ожидается мокрый снег

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ближайшее время в Москве ухудшится погода. Синоптики прогнозируют мокрый снег, возможно его налипание на деревьях и проводах.

Водителям рекомендуют быть внимательными на дорогах, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Из-за непогоды возможны затруднения движения, а также рост числа аварийных ситуаций на дорогах.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112.

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