Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Российская делегация также посетила Фонд Дома Кабрала (FDC) — одну из ведущих бизнес-школ Латинской Америки. Вуз располагает кампусами в Сан-Паулу, Нова-Лиме, Белу-Оризонти. Бразильские коллеги выразили готовность к запуску совместной программы executive education — курсов для подготовки руководящих кадров и управленцев в сфере высшего образования, а также готовность к организации групповых стажировок для студентов НИУ ВШЭ — с посещением ведущих бразильских компаний. Запланированы и обмены студентами, преподавателями и сотрудниками, совместные исследовательские проекты и участие в семинарах и академических встречах. Кроме того, опыт Международного бакалавриата по бизнесу и экономике Питерской Вышки будет использоваться при открытии аналогичного направления в FDC.

Параллельно состоялась встреча с Университетом Сан-Паулу — флагманом образования континента: вуз находится на первой строчке рейтинга QS Latin America and the Caribbean 2024. Итогом стала договоренность о совместном развитии блока медиакоммуникаций. В рамках летней школы студенты двух вузов смогут посетить Россию и Бразилию, изучить историю, культуру и достопримечательности Сан-Паулу и Санкт-Петербурга. Запланированы также обмен преподавателями в рамках проекта visiting professors и совместные онлайн-программы.

Заключительным пунктом академической миссии Высшей школы экономики стало посещение Университета Кампинаса (Unicamp), входящего в топ-3 рейтинга QS Latin America and the Caribbean 2024. В вузе обучается более 40 тысяч студентов. Итогом встречи стала договоренность о создании совместных академических программ и исследовательских проектов. В частности, Высшая школа экономики планирует развивать сотрудничество с Университетом Кампинаса в области экономических, гуманитарных и социальных наук, а также прикладных исследований в рамках БРИКС.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI