Владельцы собственного бизнеса и работающие студенты: кто смотрит в будущее с оптимизмом

Большинство россиян считают свое материальное положение стабильным. Об этом свидетельствуют данные исследования ВШЭ «Барометр экономического поведения домохозяйств в России» (выпуск №1, посвященный анализу уровня жизни и финансового поведения населения). В нем используются данные опроса населения в возрасте 18 лет и старше, собранные летом 2023 года в рамках проекта НИУ ВШЭ «Экономическое поведение домашних хозяйств». 75% респондентов заявили, что материальное положение их семей в течение трех месяцев, предшествовавших опросу, не менялось. 9% сообщили о заметных улучшениях в материальной обеспеченности. Позитив наиболее заметен в оценках, полученных от россиян в возрасте 18–25 лет (у 19% материальное положение улучшилось), частично пересекающейся с ними категории работающих студентов (24%), а также работающих не по найму — владельцев собственного бизнеса, ИП и самозанятых (почти 20%).

«Главное изменение, которое мы видим в 2023 году, состоит в беспрецедентно высоком росте заработных плат, происходящем в ответ на дефицит трудовых ресурсов. Именно этот рост тянет за собой вверх денежные доходы населения и влияет на субъективные оценки тех групп, которых в наибольшей степени коснулась описанная динамика, — их оценки ощущения стабильности материального положения и ожидания того, что оно улучшится, несмотря на рост цен. Это и трансформируется в позитивную динамику средних оценок по населению в целом», — отметила Оксана Синявская, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ, руководитель проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств». Всего 15% респондентов отметили ухудшение материального положения, однако причиной этого оказались скорее обстоятельства личного характера. Косвенно об этом свидетельствует то, что сегмент негативно оценивающих изменения оказался больше среди безработных (28%), находящихся в вынужденном отпуске, декрете (18%) и вышедших на пенсию (18%), обращают внимание ученые. В будущее россияне смотрят скорее с оптимизмом, поскольку доля тех, кто ожидает улучшения, превосходит сегмент считающих, что материальное положение их семей может ухудшиться, — 16% против 11% соответственно. Среди самых оптимистично настроенных на будущее россиян — те, кто совмещает работу и учебу (40%), а также владельцы собственного дела (33%). При этом все же большинство опрошенных полагают, что их материальное положение останется без изменений в течение следующих трех месяцев (63%).

