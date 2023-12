Битва интеллектов: Политех устроил «Что? Где? Когда?» для команд госорганов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мероприятие прошло в рамках подписанного в сентябре 2023 года плана взаимодействия администрации Санкт-Петербурга и вуза. Комитет государственной службы и кадровой политики администрации губернатора Санкт-Петербурга с 2013 года организует и проводит серии интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» среди команд исполнительных органов государственной власти города. В этом сезоне финал турнира впервые прошел в стенах СПбПУ.

Финалу предшествовали два отборочных тура, в которых соревновались 58 команд. Сборные органов власти, набравшие наибольшее количество очков, получили право участвовать в заключительной игре серии и бороться за первое место.

В число финалистов вошли 12 подразделений Смольного — комитеты и районные администрации.

Государственная административно-техническая инспекция

Комитет государственного финансового контроля

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями

Комитет по тарифам

Комитет по труду и занятости населения

Комитет территориального развития

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

В игре также приняла участие команда из числа преподавателей, студентов и резидентов студенческого объединения «Лаборатория публичного управления».

Более двух часов напряжённой интеллектуальной борьбы, проводившейся по классическим правилам спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», прошли под руководством легендарного Алексея Блинова.

В результате звание победителя 2023 года и памятная награда — белая сова — достались дружной команде государственной административно-технической инспекции.

Заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, председатель комитета государственной службы и кадровой политики Андрей Михайлов отметил:

Игра “Что? Где? Когда?” объединила государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга. Отрадно видеть, что сегодня в зале присутствуют и опытные сотрудники, и молодые. Выражаю искреннюю благодарность руководству Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Политеха за теплый прием и помощь в организации сегодняшнего мероприятия. В сентябре администрация губернатора Санкт-Петербурга в лице комитета государственной службы и кадровой политики и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписали партнерское соглашение. Сейчас мы активно развиваем сотрудничество, работая в разных направлениях .

Директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Владимир Щепинин так прокомментировал событие:

Сегодня в зале собрались истинные мастера своего дела — опытные и смелые, готовые покорять новые вершины знаний. Игра стала ярким доказательством того, что интеллектуальные игры продолжают привлекать как внимание молодежи, так и более опытных игроков. Игра “Что? Где? Когда?” объединяет нас не только в зале, но и за его пределами. Совместные усилия администрации города и Санкт-Петербургского политехнического университета позволяют нам достичь новых высот в развитии государственной службы и кадровой политики .

В очередной раз государственные служащие Санкт-Петербурга сыграют в «Что? Где? Когда» осенью 2024 года. А уже будущей весной в рамках празднования 125-летнего юбилея Политехнического университета в ИПМЭиТ состоится турнир интеллектуальной игры.

