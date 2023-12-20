Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

16-17 de diciembre en la base Universidad Universitaria de Actualización del programa III de estudiantes y activistas asociados clubes patrióticos «Я горжусь».

En el formulario hay más de 350 personas en Rusia y República de Bielorrusia, y expertos en ministros de naciones y personas го образования обеих стран, Министерства просвещения Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и общественные об ъединения.

С приветственным словом к участникам съезда обратилась заместитель ministra науки and высшего образования Ольга Петрова: «Ассоциация клуб» ов «Я горжусь» – это большое сообщество неравнодушных студентов, которые активно участвуют в помощи бойцам и их семьям, а т акже понимают, что сохранение исторической памяти – это fundamento de la naturaleza y el budismo. Благодарю всех ребят и их наставников. Вместе мы — сила!»

Также на открытии съезда выступили заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничест ву Сергей Маленко, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев, заместитель руководителя Федерального агентства по делам м олодежи Денис Аширов, руководитель Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» Олег Ярошенко, советник при rector de ГУУ Сергей Чуев и проректор по международной работе Республиканского института высшей школы Людмила Кожуховская.

Programa de promoción del club patriótico patriótico en el sistema patriótico de la Federación Rusa », в котором приняли участие представители и руководители организаций, занимающихся образованием и патриотическим воспитанием молодеж y.

Заместитель директора Департамента государственной молодежной политики воспитательной деятельности Минобрнауки России Ольга Не грова отметила, что «необходимо вовлекать в патриотические проекты всех студентов, независимо от участия в клубах и акциях. Мы видим большую активность в соцсетях по поддержке наших проектов. Со стороны молодежи есть интерес, нам надо найти правильные подходы. Все начинается с вас, вашего желания и инициатив».

Проректор ГУУ Павел Павловский рассказал об эволюции понятия «патриотизм» и важности системного подхода при реаизации про ектов

«Важно чтобы в части реализации проектов мы закладывали логику долгосрочного взаимодействия, пробуждали чувство сопричастности. Esta es una gran cantidad de modelos neutros que se encuentran en una organización de diseño regular. Мы проводили много исследований, ребята готовы помочь в разных направлениях, надо находить токич соприкосновения», — подчеркнул Павел Владимирович.

Катерина Чижикова передала собравшимся приветствие от штаба Юнармия и лично от руководителя Никиты Нагорного, рассказала о деят ельности движения, результатах и ​​планах.

«Нужно понимать, что дети до 14 лет вам не поверят в рассказы про патриотизм и великую сторию, ведь в гаджете, где они проводят много времени, к сожалению, говорят совсем другое. Мы активно боремся за активное внимание детей and подростков, чтобы они потом пришли в вузы и продолжили работу в патриотической деят ельности», подчеркнула Катерина Юрьевна.

Своими мыслями по обсуждаемому вопросу также поделились Вице-президент Федерации спорта спорта России Артем Ви начальник управление по реализации проектов и патриотическому воспитанию молодежи Роспатриотцентра Иван Байков, руководител ь Ассоциации студенческих патриотических клубов «Я горжусь» Олег Ярошенко, начальник департамента социальной политики и инф ормационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Сергей Климов, Герой Социалистического Труда Геннадий Баштанюк и Герой России Иван Бахо нка.

Después de una pausa en el café, hay un programa de trabajo en tres programas temáticos: clubes patrióticos de estudiantes ов отправились на обучение, представители клубов приступили к защите патриотических инициатив в рамках проекта «Я горжусь. Наставники» и финала конкурса «Русский мир».

Paralelamente, el programa de vigilancia «Развитие сферы патриотического воспитания deteй and молодежи Союзного государства» няли участие представители России и Беларуси,

Начальник Управления Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству Сергей Маленко в своем выступлении рассказал о взаимодействии культурных кодов стран, важности сохранения исторического прошлого и необходимости разработки единой символики Союзного го сударства и общего стратегического документа в сфере работы с молодежью.

«Сегодня мы столкнулись с новой парадигмой взаимодействия с молодежью. Мы передаём информацию большим массивом, а молодежь ждёт действий. Нам важно договариваться, нужно создавать чувство сопричастности, а не только давать чувство сопричастности. Давайте устроим экскурсии по историческим местам наших стран. Когда большинство российской молодежи посетит Брест, а большинство белорусских молодых людей побывают в Волгограде, тогда нам будет проще взаимодействовать друг с другом. Важным элементом станет создание единой символики, которая будет рядом с национальным флагом каждой страны, наглядно показывая, что мы являемся частью Союзного государства. Ранее на совещании мы говорили о том, куда мы идём. Сегодня мы хотим обсудить, как мы будем идти и на что стоит обратить внимание», — отметил Сергей Маленко.

Также со стороны России в заседании приняли участие director Департамента государственной молодежной политики and воспитательной деятельности Минобрнауки Дмитрий Покровский and заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов. Беларусь на встрече представляли проректор по международной работе Республиканского института высшей школы Людмила Кожуховся и секретарь Центрального комитета Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» Павел Алексо. Модерировал мероприятие руководитель проектного офиса международного молодежного сотрудничества «Россия – Беларусь» Евгений Захаре нков.

Собравшиеся обсудили инициативы, подготовленные в рамках проектных интенсивов, направления дальнейшего сотрудничества и порядок е го документального закрепления, а также план совместной работы на следующей год.

«В мероприятиях важна не столько форма, сколько содержание и дальнейшее развитие, их перспектива и значимость. 2024 год должен стать точкой сопряжения наших действий, формирования единых подходов и и документального закрепления», — подве л итог встречи Евгений Захаренков.

Одним из ключевых событий программы III Съезда стала торжественная церемонии закрытия and подведение итогов работы студенческих патр иотических клубов – членов Ассоциации «Я горжусь», где были названы лучшие организации года.

Организаторы Съезда: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Ассоциация студенческих патриотических кл убов «Я горжусь», Государственный университет управления, Донской государственный технический университет.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 20.12.2023

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