20.12.2023 Pamięć o poległych to nasz obowiązek i nasza odpowiedzialność

Mam poczucie, że wśród rodzin, was, najbliższych, rodziców, żon jest to poczucie oddania i poświęcenia waszych najbliższych dla ukochanej ojczyzny. Polska pamięta, Polska jest wam wdzięczna, Polska swoich bohaterów, tych, którzy oddają życie i do końca są wierni przysiędze, szanuje i szanować będzie. To zobowiązanie moje, to zobowiązanie wszystkich, którzy są odpowiedzialni dziś za bezpieczeństwo, dowództwo, cywilny nadzór nad armią. (…) To, co musicie czuć teraz jest bardzo trudne. Tej straty nie da się opisać. Żadne moje słowa ani uroczystość nie zwróci wam najbliższych, ale to, co my musimy zrobić, to pamięć o tych, którzy odeszli. To jest pamięć, zadbanie o tych, którzy pozostali, zaopiekowanie się weteranami, którzy potrzebują tego. (…) Dołożymy wszelkich starań, żeby tego dopełnić (…) bo obecność tutaj bez tego działania będzie pustym gestem. Na puste gesty nas nie stać. Państwo polskie stać na zadośćuczynienie tym wszystkim, którzy poświęcają swoje życie i oddają często życie lub znaczną część swojego zdrowia dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, dla jej wielkości

– mówił podczas uroczystości wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

21 grudnia 2011 r. zginęło w Afganistanie pięciu żołnierzy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Polegli wówczas sierż. Krystian Banach, mł. chor. Piotr Ciesielski, sierż. Łukasz Krawiec, szer. Marcin Szczurowski i sierż. Marek Tomala. Żołnierze, za wykazanie się męstwem i odwagą zostali pośmiertnie odznaczeni przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżami Kawalerskimi Orderu Krzyża Wojskowego oraz Gwiazdami Afganistan. W rocznicę tego wydarzenia, każdego roku Wojsko Polskie w szczególny sposób wspomina i pamięta o tych, którzy stracili swoje życie w takcie pełnienia obowiązków poza granicami kraju. W ponad 70-letniej historii udziału w misjach i operacjach poza granicami państwa blisko 130 tys. wzięło w niuch udział. Życie oddało 123 Polaków.

Szef MON w trakcie uroczystości podziękował tym wszystkim, którzy każdego dnia opiekują się weteranami, weteranami poszkodowanymi i ich Rodzinami oraz Rodzinami żołnierzy poległych na misjach. – To jest nasze zobowiązane i nasza odpowiedzialność – podkreślił wicepremier W. Kosiniak – Kamysz.

W trakcie capstrzyku oczytane zostały nazwiska wszystkich żołnierzy i pracownika wojska, którzy zmarli lub zginęli w trakcie pełnienia służby poza granicami kraju. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia kwiatów przed Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych Poza Granicami Państwa.

