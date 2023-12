20.12.2023 Komunikat MSZ w sprawie ogłoszenia powstania Mechanizmu Tallińskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Komunikat MSZ w sprawie ogłoszenia powstania Mechanizmu Tallińskiego20.12.2023

Ministerstwa Spraw Zagranicznych Danii, Estonii, Francji, Kanady, Niderlandów, Niemiec Polski, Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii ogłaszają dziś powstanie Mechanizmu Tallińskiego służącego wsparciu Ukrainy w obszarze cyfrowym.

Mechanizm Talliński powstał w odpowiedzi na nieuzasadnioną agresję Rosji na Ukrainę. Na celu ma koordynację współpracy i ułatwienia dla działań na rzecz budowania cywilnego potencjału Ucrania służącego utrzymaniu jej podstawowego prawa do samoobrony w cyberprzestrzeni oraz zaspokojenia jej długoterminowych potrzeb w zakresie o dporności cyfrowej.

Kierunki działań w ramach Mechanizmu mają być odrębne, ale komplementarne do wojskowych wysiłków na rzecz budowania zdolności cybernetycznych oraz cywilnych wysiłków na rzecz rozwoju cyfrowego Ucrania. W tym zakresie Mechanizm zakłada rutynowe współdziałanie z innymi inicjatywami darczyńców dla zapewnienia wzajemnej koordynacji i unikania kolizji podejmowanych projektów.

Wszystkie wysiłki związane z budowaniem potencjału cybernetycznego prowadzone są z poszanowaniem prawa międzynarodowego i w pełnej koordynacji z odpowiednimi ukraińskimi partnersami.

Członkowie Mechanizmu zamierzają poprawiać koordynację i dostarczanie pomocy w zakresie budowania zdolności cywilnych w cyberprzestrzeni. Członkowie zamierzają współpracować z UE i z NATO w tym zakresie. Sektor prywatny i podmioty pozarządowe są również zachęcane do udziału w Mechanizmie.

Więcej informacji na temat celów i zakresu Mechanizmu Tallińskiego można znaleźć na stronie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych [https://www.gov.pl/attachment/cbe7ffd0-16e2-43dc-aa35-5e9cb9c0dc6a].

Polska jeszcze przed rozpoczęciem obecnej fazy rosyjskiej napaści na Ukrainę 24 lutego 2022 roku podjęła działania na rzecz zacieśnienia współpracy dwustronnej w obszarze cyberbezpieczeństwa – więcej informacji na stronie Ministerstwa Cyfry zacji.

