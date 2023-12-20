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10 лучших инновационных проектов определили на Демо-дне студенческого акселератора НГУ .catalyst

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 15 декабря прошли финальные защиты проектов акселератора .catalyst, организованного Стартап-студией НГУ и Академпарком. Весь семестр более ста студентов НГУ изучали азы предпринимательства и работали над реализацией собственных технологических проектов. В финале 18 сильнейших команд выступили перед экспертным жюри.

Участники .catalyst на протяжении учебного семестра работали над инновационными идеями и погружалась в основы предпринимательства. В этом им помогали наставники и эксперты из числа действующих предпринимателей – резидентов Академпарка и преподавателей Новосибирского государственного университета. Для финальных защит было отобрано 18 наиболее перспективных идей по версии организаторов .catalyst, но в число победителей вошли только 10 сильнейших. 

Общая оценка состояла из совокупности нескольких факторов: актуальность проблемы, технологичность и релевантность ее решения посредством представленной идеи, команда и качество выступления.

Публикуем список проектов, которые вошли в десятку сильнейших по версии экспертов: 

  • Контроль гидравлических установок. Love coach – умный девайс для девушек.
  • FoodCam – мобильное приложение для автоматического распознавания еды на подносах в заведениях общепита.
  • Онлайн-примерочная.
  • ФармаТолк – платформа, позволяющая оценить качество работы фармацевта.
  • MyDearSkin – система для рекомендации уходовой косметики на основе ИИ.
  • Платформа для образовательных центров
  • HR-wise – сервис по автоматизации и ускорению холодного рекрутинга.
  • Business Buddy – платформа для оптимизации и координации работы сотрудников компании из разных отделов.
  • SkyScale – сервис для улучшения качества видео и фото.

11 лучших стартапов по версии Академпарка получили приглашение на Акселератор А:СТАРТ,  который пройдёт весной 2024 года: 

  • Алгоритмический инвестиционный портфель стратегий для фондового рынка.
  • SkyScale, сервис для улучшения качества видео и фото.
  • FoodCam, автоматическое распознавание еды на подносах в заведениях общепита.
  • MyClothes, приложение по подбору стильных луков для девушек плюс-сайз на основе ИИ.
  • MyDearSkin, система для рекомендации уходовой косметики.
  • Просто Вода, проект, предоставляющий рекламу на упаковке воды, за счёт чего она становиться бесплатно доступной для людей.
  • Business Buddy, web-платформа для сотрудников компании из разных отделов (в том числе HR), с помощью которой можно оперативно получить ответ на рабочий вопрос.
  • ГАУСС, контроллер соленоидов, применимый для гидравлических установок, электромагнитов, пневматических клапанов и освещения.
  • HR-wise, сервис по автоматизации и ускорению холодного рекрутинга.
  • DateMe, приложение для поиска партнера для общения или отношения при помощи алгоритмов ML-систем.
  • DriveAwake, мобильное приложение для детекции засыпания и пробуждения водителей.

Стартап-студия НГУ готова продолжить работу со всеми командами, сформировавшимися на .catalyst: под руководством экспертов: доработка идей, помощь в поиске потенциальных инвесторов и клиентов, консультации по написанию заявки на конкурс «Студенческий стартап»  Фонда содействия инновациям. 

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