Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 15 декабря прошли финальные защиты проектов акселератора .catalyst, организованного Стартап-студией НГУ и Академпарком. Весь семестр более ста студентов НГУ изучали азы предпринимательства и работали над реализацией собственных технологических проектов. В финале 18 сильнейших команд выступили перед экспертным жюри.

Участники .catalyst на протяжении учебного семестра работали над инновационными идеями и погружалась в основы предпринимательства. В этом им помогали наставники и эксперты из числа действующих предпринимателей – резидентов Академпарка и преподавателей Новосибирского государственного университета. Для финальных защит было отобрано 18 наиболее перспективных идей по версии организаторов .catalyst, но в число победителей вошли только 10 сильнейших.

Общая оценка состояла из совокупности нескольких факторов: актуальность проблемы, технологичность и релевантность ее решения посредством представленной идеи, команда и качество выступления.

Публикуем список проектов, которые вошли в десятку сильнейших по версии экспертов:

Контроль гидравлических установок. Love coach – умный девайс для девушек.

FoodCam – мобильное приложение для автоматического распознавания еды на подносах в заведениях общепита.

Онлайн-примерочная.

ФармаТолк – платформа, позволяющая оценить качество работы фармацевта.

MyDearSkin – система для рекомендации уходовой косметики на основе ИИ.

Платформа для образовательных центров

HR-wise – сервис по автоматизации и ускорению холодного рекрутинга.

Business Buddy – платформа для оптимизации и координации работы сотрудников компании из разных отделов.

SkyScale – сервис для улучшения качества видео и фото.

11 лучших стартапов по версии Академпарка получили приглашение на Акселератор А:СТАРТ, который пройдёт весной 2024 года:

Алгоритмический инвестиционный портфель стратегий для фондового рынка.

SkyScale, сервис для улучшения качества видео и фото.

FoodCam, автоматическое распознавание еды на подносах в заведениях общепита.

MyClothes, приложение по подбору стильных луков для девушек плюс-сайз на основе ИИ.

MyDearSkin, система для рекомендации уходовой косметики.

Просто Вода, проект, предоставляющий рекламу на упаковке воды, за счёт чего она становиться бесплатно доступной для людей.

Business Buddy, web-платформа для сотрудников компании из разных отделов (в том числе HR), с помощью которой можно оперативно получить ответ на рабочий вопрос.

ГАУСС, контроллер соленоидов, применимый для гидравлических установок, электромагнитов, пневматических клапанов и освещения.

HR-wise, сервис по автоматизации и ускорению холодного рекрутинга.

DateMe, приложение для поиска партнера для общения или отношения при помощи алгоритмов ML-систем.

DriveAwake, мобильное приложение для детекции засыпания и пробуждения водителей.

Стартап-студия НГУ готова продолжить работу со всеми командами, сформировавшимися на .catalyst: под руководством экспертов: доработка идей, помощь в поиске потенциальных инвесторов и клиентов, консультации по написанию заявки на конкурс «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI